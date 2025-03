Bustos admet que es va veure amb l’excomissari Villarejo

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos va afirmar ahir que l’excomissari José Manuel Villarejo li va demanar una reunió per ajudar-lo en el seu procés judicial a canvi d’informació sobre l’expresident Artur Mas i la llavors presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, però va negar la seua implicació en l’operació Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, va explicar que dos persones de l’entorn policial van acudir a ell per dir-li que hi havia algú que podia ajudar-lo amb la seua “avaria”, amb referència a la seua causa en el cas Mercuri. “Quan estàs enfonsat en la misèria, quan tot està sobre tu, quan sembla que tot era anti-Bustos, i algú diu hi ha una porta i pots entrar i solucionar-ho, ho vaig creure”, va afirmar l’exedil, que va negar haver proporcionat a l’excomissari informació sobre els dirigents polítics independentistes. Manuel Bustos ha estat condemnat i va arribar a ingressar a la presó el 2022 i està pendent d’un altre judici. Per la seua part, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va qualificar d’“hipocresia infinita” la compareixença de l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal en la comissió del Congrés de l’operació Catalunya, de la qual s’“avergonyeix”. Cospedal va assegurar que l’anomenada policia patriòtica o política és una “creació fictícia” que no va existir i que no va impulsar cap operació Catalunya, perquè també és “una ficció”. En un altre ordre de coses, el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, va negar que el Govern espanyol o una policia patriòtica pressionés polítics andorrans per intervenir la Banca Privada d’Andorra (BPA) –intervenció que va decidir el mateix executiu andorrà– i que va acabar en la desaparició del banc i va provocar una situació de “clar risc d’enfonsament” del sistema financer del Principat. En una entrevista de La2 i Ràdio 4, no va rebutjar que “potser” hi va haver policia patriòtica i coaccions a alguns directius de la BPA, però va dir que haurà de ser la justícia qui ho determini.