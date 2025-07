El Parlament reclama el cessament de Paneque pel caos a Rodalies

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Parlament va reclamar ahir el cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i va reprovar el ministre de Transport, Óscar Puente, pel seu paper en les incidències que pateix diàriament la xarxa de Rodalies en el marc del ple monogràfic celebrat per debatre sobre el “caos” de la infraestructura. En concret, la Cambra va aprovar una proposta de Junts que reclama el cessament de la consellera, i una altra del PP que exigeix la reprovació de Puente per la seua “constant ineficàcia” en la gestió de les incidències. Ambdós iniciatives van rebre el suport de Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana, el vot en contra dels comuns i el PSC i l’abstenció d’ERC. A més, l’hemicicle va donar llum verda a una altra proposta dels republicans que insta el Govern a exigir les dimissions als presidents d’Adif i Renfe. Malgrat la petició del Parlament, l’última decisió està en mans del president, Salvador Illa, que ja ha deixat clar que no cessarà la consellera.

El Parlament també va coincidir a denunciar el “dèficit històric” d’inversions en infraestructures per part del Govern central, que els grups culpabilitzen del “mal funcionament crònic” de la xarxa de trens de Rodalies. De fet, la Cambra va aprovar una proposta de Junts que xifra aquest dèficit en inversions d’uns 50.000 milions d’euros. Així mateix, la Cambra Catalana va donar llum verda a una proposta de resolució transaccionada entre socialistes i republicans que ratifica que la nova empresa de Rodalies es constitueixi abans d’acabar el 2025 amb una direcció “independent” de Renfe.

La petició de cessament de Paneque va ser el principal punt acordat en una sessió dedicada a debatre les propostes dels partits per fer front als problemes diaris a la xarxa ferroviària que gestiona Renfe, situació que tant el Govern com l’oposició veuen “insostenible”. Malgrat que la Generalitat ha demanat paciència per anar implementant millores, els usuaris no confien en la seua paraula. La portaveu de la plataforma d’usuaris Dignitat a les Vies, Anna Gómez, va afirmar que els usuaris estan completament col·lapsats. “Paciència, que és la paraula de moda, ja no ens queda”, va asseverar.