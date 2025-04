Una universitat privada requerirà 4.500 alumnes

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que el Consell de Ministres tramitarà d’urgència el reial decret per “endurir” els criteris per a la creació de noves universitats. L’objectiu d’aquesta mesura, segons va recalcar, és acabar amb “aquests xiringuitos educatius que no compleixen el nivell que cal exigir” a l’educació superior. “Una universitat no pot ser una màquina expenedora de títols, perseguirem les pràctiques que atemptin contra el prestigi de les nostres universitats, tant públiques com privades, perquè compleixin els nostres estàndards de qualitat i assegurin l’excel·lència dels professionals que ens cuiden i ens defensen”, va advertir.

Per això, el Govern de coalició reforçarà les exigències per garantir que les universitats “siguin projectes de qualitat”, afegint a l’informe de la Conferència General de Política Universitària un informe d’avaluació preceptiu elaborat per l’Aneca o les agències autonòmiques equivalents. Aquest informe, va dir Sánchez, serà vinculant en el procés de creació de noves universitats, “garantint així el control rigorós i independent”.

En segon lloc, s’enduriran els criteris d’obertura de noves universitats i s’exigirà una massa crítica mínima de 4.500 estudiants en els primers cinc anys d’exercici.

El president del Govern central va criticar que el Govern de la Comunitat de Madrid ha “retallat gairebé un 30% el finançament a les universitats publiques des de l’any 2016”, mentre que a Andalusia fa sis anys que el pressupost universitari està completament congelat.

Per la seua part, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va carregar contra la vicepresidenta segona del Govern central i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, per “denigrar” les universitats privades. Montero va dir diumenge que “la universitat privada és la principal amenaça que té la classe treballadora”.