Von der Leyen veu “devastadors” els aranzels i afirma que la UE “està a punt per respondre”

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va assegurar ahir que el bloc està “preparat per respondre” a la imposició d’aranzels del 20% per part dels Estats Units, i després de qualificar-los de “devastadors”, va afirmar que està treballant en noves mesures en resposta. “Ja estem acabant el primer paquet de contramesures en resposta als aranzels a l’acer, i ara estem preparant més mesures per protegir els nostres interessos i negocis si les negociacions fallen”, va dir des de Samarcanda (Uzbekistan). La presidenta de la Comissió Europea també va allargar la mà als EUA per dialogar, i va subratllar que “hi ha un camí alternatiu” i que “no és massa tard per abordar els problemes mitjançant negociacions”. Von der Leyen va afirmar que els aranzels “recíprocs” anunciats “perjudicaran tothom i especialment els més vulnerables”.

Les diferents onades d’aranzels anunciats fins a la data per Trump afecten aproximadament el 70% de les exportacions de la UE al país nord-americà i tenen un valor d’uns 370.000 milions d’euros, segons estimacions de la Comissió Europea.

En concret, els nous aranzels del 20% que Washington qualifica de “recíprocs” colpegen 290.000 milions d’exportacions de productes comunitaris i se sumen als aranzels del 25% sobre 26.000 milions en vendes d’acer i alumini i del mateix nivell sobre un total de 66.000 milions en cotxes i components de vehicles, segons fonts comunitàries.

Amb aquests gravàmens, les autoritats nord-americanes podrien recaptar a l’any un total de 81.000 milions si els fluxos d’importacions des de la Unió Europea es mantinguessin constants.

Per la seua banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar la posada en marxa de forma immediata del que va anomenar “pla de resposta i per al rellançament comercial”, que mobilitzarà un total de 14.100 milions d’euros, “per mitigar els impactes negatius de la guerra comercial empresa pels EUA i teixir un escut” que protegeixi l’economia espanyola.

Dels 14.100 milions que mobilitzarà aquest pla, Sánchez va precisar que 7.400 seran de nou finançament i uns altres 6.700 es faran servir d’instruments ja existents per impulsar diferents mesures, amb dos grans pilars com a objectius: protegir empreses i treballadors, i reorientar la capacitat productiva espanyola, buscant nous mercats i impulsar les exportacions “sota el prisma” de l’autonomia estratègica.

Els demòcrates adverteixen del perill de la recessió

Els aranzels globals anunciats dimecres a la nit pel president dels Estats Units, Donald Trump, elevaran el cost de vida per als ciutadans, especialment la classe mitjana nord-americana, i les empreses del país, segons van advertir diversos polítics del Partit Demòcrata, que els van qualificar com una “pujada d’impostos” i van alertar d’una possible recessió.

Rússia, exonerada de les imposicions econòmiques

El president dels Estats Units va excloure Rússia, Cuba, Corea del Nord i Bielorússia de la seua ronda d’aranzels globals perquè sobre aquests països ja pesen severes sancions econòmiques, segons va arribar a argumentar la Casa Blanca. Un alt funcionari de l’Administració de Trump va afirmar que les esmentades nacions, antany enemics irreconciliables, “ja enfronten aranzels extremadament alts” que “impedeixen qualsevol comerç significatiu amb aquests països”.

Taxes a illes habitades només per pingüins

Donald Trump ha sorprès amb la imposició d’aranzels del 10 per cent a les illes antàrtiques de Heard i McDonald, dos territoris australians situats a l’oceà Índic, al límit amb la plataforma Antàrtica, sense població humana i habitades únicament per pingüins, foques i aus marines.

L’Argentina, agraïda amb Washington

El Govern de l’Argentina va considerar ahir que ha sortit beneficiat en la imposició global d’aranzels que va anunciar Donald Trump, ja que només se li aplicarà una taxa del 10 per cent, la menor entre la llista de més de 100 països afectats (igual que altres nacions d’Amèrica Llatina, que s’emporten també la millor part).