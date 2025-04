El sector de la fruita veu en els aranzels una oportunitat

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els aranzels imposats per Donald Trump a països de tot el món poden suposar una oportunitat per a la fruita de llavor i de pinyol lleidatana, en especial per a les pomes, els préssecs i les nectarines. Així ho va afirmar ahir l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) que assegura que, gràcies a les taxes a aquests productes, podria aconseguir posicionar-se en uns mercats que fins ara estaven dominats per producció nord-americana, com el Canadà o Mèxic. Aquests països, que històricament han importat fruita dels EUA, estan buscant nous proveïdors, a causa de la guerra comercial iniciada per Trump.

Segons va explicar Manel Simon, director general d’Afrucat, “malgrat que els aranzels tenen una afectació negativa en el còmput del comerç mundial, per al sector de la fruita català poden ser una oportunitat. Algunes de les nostres empreses ja han rebut l’interès d’importadors canadencs que busquen substituir el producte dels EUA dels seus lineals”, va afirmar.

L’any 2024, els Estats Units van ser el primer exportador mundial de poma, amb 870 milions de quilos que va enviar majoritàriament a Mèxic (353 milions de quilos), seguit pel Canadà (140 milions de quilos). Pel que fa a l’exportació de préssecs i nectarines, malgrat que no es troba entre els principals exportadors mundials (el primer és Espanya), gairebé el 100% de les seues exportacions (75 milions de quilos) es distribueixen també entre el Canadà i Mèxic.