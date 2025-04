En vigor l’aranzel global del 10% a totes les importacions dels EUA

Els aranzels pujaran el 20% per al bloc comunitari, si no hi ha un acord que ho eviti. - EUROPA PRESS

L’aranzel global del 10% que afecta tots els productes que els Estats Units importen des d’altres països va entrar en vigor la matinada passada, una mesura que amenaça de provocar encara més turbulències a les borses internacionals.

Dimarts passat, 2 d’abril, en una jornada batejada com “el dia de l’alliberament”, el president Donald Trump va anunciar aquest gravamen del 10% a 184 països i territoris, a més de la Unió Europea (UE), i que, va incrementar fins al 20% per a productes europeus o el 34% per a importacions xineses. Aquesta escalada aranzelària addicional aplicada només a alguns socis comercials de Washington entrarà en vigor, si res no ho impedeix, dimecres. Des de dijous, les exportacions d’automòbils als EUA ja estan pagant un 25%, mentre que les d’acer i alumini ho fan des del 12 març.

D’aquesta recent taxa imposada a nivell global es lliuren aquells productes que ja estiguessin carregats en un vaixell i en trànsit cap als Estats Units abans de la seua entrada en vigor, segons figura en l’ordre executiva firmada per Trump. Aquesta excepció –l’única que recull l’ordre– evita que les mercaderies que ja estan en camí cap als Estats Units es vegin afectades pel canvi en duanes.

Els aranzels imposats per Trump suposen una amenaça per als fonaments del lliure comerç que han definit el món durant dècades i ja han desencadenat una guerra comercial amb aliats tradicionals de Washington, com el Canadà, i adversaris com la Xina, que ha anunciat els seus propis gravàmens. Els aranzels també han avivat la por d’un alentiment econòmic, amb el banc més gran dels EUA, JPMorgan Chase, elevant les possibilitats d’una recessió global del 40% al 60%.

Trump està disposat a negociar els nous aranzels si li ofereixen alguna cosa “fenomenal” a canvi, però menysprea la caiguda de les borses i el rebuig global del seu mur proteccionista. Ahir va defensar aquesta guerra aranzelària, malgrat que va admetre que pot existir un cost previ per a la població nord-americana abans de collir els seus fruits. No obstant, convençut de l’eficàcia de les seues mesures, va assegurar que la seua administració aconseguirà el retorn de “llocs de treball i negocis com mai”.