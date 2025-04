El Govern acorda amb ERC, Comuns i CUP regular el lloguer d’habitatges de temporada

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Govern ha tancat aquest dimarts a la tarda un acord amb ERC, Comuns i CUP per regular el lloguer d’habitatges de temporada. Entre les mesures s’incorpora a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge la figura d’inspector d’habitatge, que tindrà competències per “verificar el compliment dels contractes, detectar fraus i proposar sancions”. L’acord també estableix una pròrroga dels habitatges amb protecció oficial situats en zones tensionades, tal com reclamaven Comuns i CUP. El pacte ha arribat a menys de 24 hores que es voti al Parlament el decret de mesures urgents en habitatge. Les mesures acordades s’incorporaran via esmenes quan el decret que s'aprovarà aquest dimecres es tramiti com a projecte de llei.

Es modificarà la llei d’habitatge per deixar clar que el lloguer de temporada no tindrà la mateixa consideració que els habitatges permanents. I estableix que els de temporada són aquells destinats a “usos recreatius, turisme o per temporada de vacances, sigui aquesta d'estiu o qualsevol altra”. Segons l’acord, la finalitat de l’habitatge s’haurà de fer constar en el contracte així com el lloc de residència permanent de part arrendatària.

Un altre dels acords és incorporar la definició de “contracte de frau” a la llei d’habitatge 18/2007 amb les següents paraules: “Qualsevol acord contractual que, de manera intencionada, incorpori clàusules o pràctiques enganyoses que vulnerin els drets dels consumidors o que desvirtuï l’equilibri contractual en matèria d’habitatge en els termes continguts en el dret aplicable”.

Segons l’acord, els inspectors d’habitatge estaran vinculats a la futura Comissió de Supervisió de Contractes d’Arrendament d’Habitatge, amb la participació de l’Agència de Consum i l’Agència d’Habitatge. Tindran competències “per verificar el compliment contractual, realitzar inspeccions periòdiques i puntuals, documentals i presencials, detectar fraus o clàusules abusives i elaborar informes proposant mesures correctores o sancionadores”.

També s’estableix que en el lloguer d’habitacions, la suma de les rendes de diversos contractes d’un habitatge en zona de mercat tensionat no pugui ultrapassar la renda màxima que s’apliqui a l’habitatge.

Pel que fa a la pròrroga per als habitatges de protecció oficial que estava previst que ho deixessin de ser a curt termini, s’estableix un nou calendari. Per als que estan situats en zones de mercat d’habitatge tensionat la protecció oficial serà de 30 anys en el cas de promocions en sòl de reserva urbanística de destinació a habitatge protegit i si s’obtenen ajuts directes; 10 anys en el cas de promocions en sòls sense reserva urbanística de destinació a habitatge protegit i sense obtenir ajuts directes; i 20 anys per a la resta de supòsits.