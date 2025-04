Brussel·les presentarà la setmana que ve la seua resposta als aranzels “recíprocs”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea proposarà la setmana vinent una nova tanda d’aranzels als EUA en represàlia pels recàrrecs generalitzats del 20% sobre totes les importacions europees i del 25% als cotxes i components procedents de la UE que Brussel·les podrà activar al maig si Washington no accepta negociacions reals per a aquesta data, mentre segueix la reflexió dels 27 sobre altres mesures anticoerció a mitjà termini. Es tracta d’una ronda diferent de la que ja es troba en procés d’adopció com a primera represàlia als aranzels del 25% a l’acer i a l’alumini europeus i que Brussel·les espera adoptar formalment dimarts vinent. Després de la votació dels 27 ahir dimecres en una reunió tècnica per avalar la mesura, la seua recaptació s’activarà de forma escalonada en tres dates: 15 abril, 16 de maig i 1 de desembre. El primer grup es correspon amb els productes que el bloc ja va colpejar a la crisi del 2018. La Comissió treu de la llista d’aranzels del 25% a partir del 15 d’abril el bourbon i el vi, com demanava França. Dins d’aquesta la llista es troba el panís dolç o arròs, cigars, cigarretes, olis essencials, calçat, diversos tipus de mobles, vidres de seguretat o òptics. A més, hi haurà una altra llista a la qual s’aplicaran aranzels del 25% a partir del 16 de maig: des dels minerals i concentrats de coure, passant per les gallines, la carn d’aviram o el cafè. La UE deixa per al desembre la recaptació per a les ametlles i la soja.