Puente nega que el caos ferroviari s’estigui agreujant

El ministre de Transport, Óscar Puente, va negar ahir que s’estigui agreujant el caos ferroviari del servei de Rodalies de Catalunya. “Les incidències s’estan reduint, i el que és més important, també es redueix el nombre de trens afectats i el retard acumulat”, va dir en una compareixença al Congrés. Segons va prometre, durant el mes d’abril els usuaris podran “comprovar” aquesta millora. D’altra banda, va defensar que les incidències que es registren diàriament no tenen a veure amb la falta d’inversió, sinó amb elements exògens o els efectes de les obres que s’estan aplicant a gran escala a tot el servei. Tal com va dir Puente, la xarxa de Rodalies de Catalunya és “molt complexa” per l’elevat nombre de trens que hi circulen i les múltiples intervencions de millora que s’estan realitzant simultàniament. “Mil trens diaris, proporcionalment el 15 per cent de tot el trànsit ferroviari d’Espanya”, va apuntar davant de la Cambra. “La seua configuració no té res a veure amb cap altra xarxa, ni possiblement, d’Europa”, va assegurar. Va enumerar les últimes incidències viscudes a localitats com Flaçà, Sitges, Roda de Berà, Ribes de Freser o l’estació de Sants. Va afirmar que aquestes afectacions són causades per elements com la “sensibilitat electrònica” dels nous aparells instal·lats, els problemes de tensió, els errors dels maquinistes o els casos d’apedregada contra els trens, però en cap cas per falta d’inversió. Per la seua part, el president de Junts al Parlament, Albert Batet, va tornar a demanar el cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la sessió de control al Govern, entre altres punts per la situació de Rodalies. Immediatament després, en el torn de rèplica, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va oposar, va aplaudir la “bona feina” de la consellera i va afirmar que Paneque té tota la seua “confiança”. De fet, Illa va posar com a exemple que just dimarts precisament Paneque va aconseguir tancar un acord amb ERC, els comuns i la CUP per regular els lloguers de temporada.