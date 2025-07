El nòvio d’Ayuso defensa els seus negocis “legals”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va defensar ahir davant de la jutge, que l’investiga per presumpta corrupció en els negocis, els seus tractes amb Quirón Prevención i va provar de desvirtuar la tesi de la Fiscalia que va pagar una comissió encoberta de 499.836 euros.

❘ madrid ❘ Patricia Úriz, exparella de Koldo García, va acudir ahir a la compareixença en la comissió d’investigació del Senat amb un vel a la cara, cosa que li va permetre el president de l’òrgan, Eloy Suárez, després d’una aturada per consultar la lletrada, i es va acollir al seu dret a no declarar.

❘ Moscou ❘ Els governs dels Estats Units i Rússia van completar ahir als Emirats Àrabs Units un nou intercanvi de presos, gràcies al qual va quedar en llibertat per part russa la ballarina Ksenia Karelina, condemnada a dotze anys de presó per una donació a una ONG d’ajuda a Ucraïna, i per part nord-americana Arthur Petrov, acusat d’exportar dispositius electrònics sensibles. D’altra banda, el Kremlin va negar la implicació de la Xina en la guerra a Ucraïna després de la captura per Kíiv de dos ciutadans del gegant asiàtic que combatien a les files de l’exèrcit rus.

❘ gaza ❘ L’oficina de premsa dels presos palestins, sota control del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), va informar ahir que les autoritats d’Israel han posat en llibertat Ahmed Manasra, un jove de 23 anys condemnat a presó fa gairebé una dècada per suposadament apunyalar dos israelians al nord de Jerusalem.