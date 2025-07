La delegada del Govern va advertir del primer desaparegut per la dana a les 12.23 hores

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La delegada del Govern del País Valencià, Pilar Bernabé, va afirmar ahir que el 29 d’octubre, dia de la devastadora dana que va deixar 227 morts i un desaparegut, va trucar a les 12.23 hores –vuit hores abans de l’enviament del missatge d’alerta a la població– a l’aleshores consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, per oferir-li la intervenció de la Unitat Militar d’Emergències (UME) a les inundacions que, en les primeres hores del dia, ja fuetejaven Utiel i Requena. Tanmateix, Pradas no va requerir la seua intervenció fins passades les 14.54 hores. Així ho va assegurar ahir en la seua declaració com a testimoni davant la jutge que instrueix la causa penal per la catàstrofe, especificant que aquesta trucada a Pradas es va fer quan “ja s’havia produït la desaparició d’una persona a l’Alcúdia”. La delegada va assegurar que després de la petició de la consellera va provar de dirigir-se a Utiel, perquè habitualment, quan es declara nivell d’emergència 2 i es mobilitza l’UME, es constitueix un post de comandament avançat, però a les 16.20 hores va rebre la convocatòria del Cecopi i va decidir tornar a la delegació del Govern. Bernabé va explicar que en la reunió només es va parlar del risc de la presa de Forata, però no del barranc del Poio, que és el que va acabar inundant la comarca de l’Horta Sud. Ella mateixa va avisar cap a les 19.00 h sobre la situació en aquesta zona, quan es va assabentar per l’alcaldessa de Paiporta, que la va alertar que hi havia persones ofegant-se. En aquell moment, la delegada va demanar a Pradas que enviés l’alerta a la població (ES-Alert) i la fes extensible a tota la província, a la qual cosa ella li va contestar que aquesta situació s’estava donant també en altres llocs. Després d’això, la reunió va ser interrompuda, va assegurar, per a la redacció d’aquell missatge, que finalment va arribar a la població a les 20.11 hores. L’avís informava que, per les fortes pluges i com a mesura preventiva, s’havia d’evitar qualsevol tipus de desplaçament a València, i es demanava a la població que estigués atenta a futurs. Ella va assegurar que va pensar que el missatge inclouria l’advertència que la gent pugés a plantes elevades. D’altra banda, va afirmar que va rebre una trucada del president de la Generalitat, Carlos Mazón, després de l’enviament del missatge ES-Alert i des d’“un altre mòbil” i que li va indicar que el seu el tenia espatllat.