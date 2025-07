Els EUA tanquen l’empresa de l’helicòpter accidentat

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’Administració Federal d’Aviació (FAA, per les seues sigles en anglès) dels Estats Units va anunciar ahir el tancament “immediat” de la companyia involucrada en l’accident d’helicòpter de la setmana passada al riu Hudson de Nova York en el qual van morir cinc membres d’una família catalana. L’anunci de la suspensió de la firma New York Helicopter es va produir hores després que el líder la minoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, demanés en una roda de premsa a la FAA que retirés el seu certificat d’operació immediatament argumentant que l’empresa treballava “amb garanties de seguretat mínimes”. Schumer va incidir que l’aeronau sinistrada tenia 21 anys d’antiguitat i va apuntar que la companyia “podria estar prioritzant els seus beneficis per sobre de les persones”. A més, l’helicòpter no comptava amb sistemes d’enregistrament del vol ni amb càmeres, segons va informar la Junta Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB), encarregada principal de les indagacions per esbrinar què va motivar l’estrepitosa caiguda de l’aeronau que va acabar amb la vida dels executius de Siemens Agustín Escobar i la seua esposa, Mercè Camprubí, i dels seus tres fills.