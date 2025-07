El ministre Cuerpo veu factible un acord UE-EUA “equilibrat, just i beneficiós”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va viatjar ahir a Washington on es va reunir amb el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, després de la guerra comercial oberta pels EUA i les seues advertències a Espanya pel seu acostament a la Xina.

Després de la reunió, Cuerpo va assegurar que veu factible un acord aranzelari amb els EUA que sigui just i mútuament beneficiós i que inclogui el conjunt de gravàmens imposats. “Estem convençuts que, liderant aquesta negociació per part europea el comissari [Maros] Sefcovic, podrem arribar a un acord que sigui equilibrat, just i beneficiós per a totes dos parts”, va dir. Va qualificar de “molt útil sobre tots els aspectes en matèria d’economia internacional” la trobada.

Hores abans el ministre es va trobar amb empreses nord-americanes de sectors clau com el financer, el farmacèutic i el tecnològic, als quals va traslladar “un missatge de confiança i certesa” davant d’un context internacional complex i volàtil, mentre va destacar els assoliments de l’economia espanyola com a destinació inversora. Durant la reunió, Cuerpo va afirmar que Espanya és un motor de creixement de l’economia d’Europa i destinació inversora, “la qual cosa representa un reconeixement a la política econòmica adoptada i els beneficis tangibles per a empreses”. També va mantenir una reunió amb el president del Banc Mundial, Ajay Banga, amb qui va abordar els preparatius de la IV Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament a Sevilla, al juny, i també van subratllar “la importància de reforçar la cooperació multilateral per avançar cap a un creixement just”.

El viatge de Cuerpo va tenir lloc l’endemà que el comissari de Comerç de la Unió Europea, Maros Sefcovic, mantingués reunions amb membres del gabinet de Trump amb l’objectiu d’aconseguir “una solució mútua” en matèria aranzelària. Després de la trobada, Brussel·les va reclamar ahir als EUA més “compromís” i el va instar a “definir la seua posició” per poder avançar en una solució acordada, recordant que el bloc comunitari manté sobre la taula la proposta d’eliminar recíprocament els aranzels als béns industrials, també als cotxes. En la reunió, es va abordar l’oferta de “treballar cap a uns aranzels recíprocs de zero per zero per a tots els béns industrials, inclosos els automòbils”. Així mateix, les dos parts van discutir sobre “l’excés de capacitat mundial” en els sectors de l’acer i l’alumini, així com sobre la resiliència de les cadenes de subministrament de semiconductors i de productes farmacèutics d’Europa i els EUA.

Per la seua banda, Trump va afirmar que correspon a la Xina fer el primer pas per arribar a un acord aranzelari entre les dos potències i va dir que no hi haurà sobre això cap diferència respecte a qualsevol altre país.

Els analistes preveuen una retallada dels tipus del BCE

El Banc Central Europeu (BCE) anunciarà demà previsiblement una retallada addicional de 25 punts bàsics dels tipus d’interès en un context marcat per la incertesa per a les perspectives econòmiques a causa dels aranzels anunciats pels Estats Units i la resposta dels seus socis comercials, segons coincideixen a assenyalar els analistes. D’aquesta manera, si es compleix el guió previst, el tipus d’interès de la facilitat de dipòsit passaria a situar-se en el 2,25 per cent, mentre que l’aplicat a les operacions de refinançament baixaria el 2,40 per cent i el de la facilitat de préstec al 2,65 per cent. A més, esperen que les retallades segueixin en el futur.

Denuncien que marques de luxe fabriquen a baix cost a la Xina

Les marques d’accessoris de luxe tornen a estar a l’ull de l’huracà a causa de la guerra aranzelària iniciada entre Washington i Pequín. I és que encara que a les seues etiquetes posi “made in France”, en moltes ocasions treballen amb manufactureres xineses. És per això que fabricants del gegant asiàtic han denunciat en xarxes socials que bosses com les de la marca Hermès, valorades en més de 38.000 euros, només costa uns 1.500 fabricar-les.

Per una altra banda, el president xinès, Xi Jinping, va advertir que la guerra comercial iniciada soscavarà el comerç internacional durant un viatge al Vietnam per crear noves aliances comercials.