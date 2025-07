La UE publica una primera llista de “països segurs” per limitar asils

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea va proposar ahir establir una primera llista europea de “països d’origen segurs” per agilitzar els retorns de migrants que “probablement” veuran rebutjades les seues peticions d’asil. A més del Marroc i Colòmbia, la llista inicial, que serà “dinàmica” i podrà variar, inclou Bangladesh, Egipte, l’Índia, Kosovo i Tunísia.

Brussel·les considera també que “els països candidats a l’adhesió a la UE compleixen, en principi, els criteris per ser designats com països d’origen segurs” ja que, com a part del seu camí cap als Vint-i-set, estan obligats a donar garanties que les seues institucions respecten la democràcia, l’Estat de Dret, els drets humans i respecten i protegeixen les minories. No obstant, la proposta preveu tres condicions per les quals un país candidat seria exclòs de la llista de països “segurs”: quan travessi una situació de conflicte bèl·lic (per exemple, Ucraïna), quan se li apliquin sancions europees o quan tingui una taxa de reconeixement de sol·licitants d’asil a la UE que superi el 20%, (aquesta última situació ara no es dona per a cap dels candidats, segons fonts comunitàries). En l’actualitat els països candidats a la UE són Albània, Bòsnia i Hercegovina, Geòrgia, Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, Sèrbia, Turquia i Ucraïna.

Amb aquesta proposta, la Comissió busca ajudar els estats membres a processar les sol·licituds d’asil “de forma més ràpida i eficient”, a través d’un procediment accelerat o fronterer. A la pràctica, van indicar fonts comunitàries, les autoritats nacionals analitzaran la sol·licitud “sobre la base dels seus mèrits” però “en lloc de fer-ho en el període de temps normal de sis mesos, hi haurà un període escurçat de tres mesos perquè s’assumeix que la persona ve d’un país segur i és poc probable que pugui obtenir l’asil”. En alguns casos, no obstant, podria ocórrer que el sol·licitant tingui dret a obtenir protecció malgrat venir d’aquests països, van precisar les fonts.

Els estats membres podran tenir la seua pròpia llista amb més països, com ja en tenen alguns. No és el cas d’Espanya.