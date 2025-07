Els EUA mostren bona sintonia amb Itàlia i esperen arribar a un pacte comercial amb la UE

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, va rebre ahir a Roma el vicepresident dels EUA, J.D. Vance, un dia després de reunir-se a Washington amb Donald Trump per atansar postures entre la Unió Europea i els Estats Units davant de la qüestió aranzelària i l’actual guerra comercial.

Després de les trobades, els representants de tots dos països van escenificar bona sintonia i es van mostrar optimistes de cara a un futur acord comercial entre la primera economia mundial i la UE que resolgui la guerra aranzelària desencadenada pel magnat novaiorquès. “Hi haurà un acord comercial. Clarament”, va afirmar taxatiu Trump al ser preguntat sobre què passaria si no hi ha un pacte amb Brussel·les passats els 90 dies que va donar de treva el 9 d’abril passat en l’aplicació d’aranzels sobre importacions de la UE, que ara són del 10% en comptes del 20%. “No crec que tinguem gaires problemes per arribar a un acord amb Europa i amb qui sigui, perquè tenim una cosa que tots volen”, va afirmar Trump al·ludint a l’atractiu del mercat nord-americà i respecte a les negociacions que manté també amb diverses economies perquè eliminin el que considera barreres comercials injustes.

Així mateix, el vicepresident dels EUA va aterrar a la capital italiana per tractar “les relacions entre tots dos països i també les negociacions comercials, no només entre Itàlia i els EUA, sinó amb la Unió Europea”. Després de la reunió, J.D. Vance va destacar al seu compte de X que va tenir “una excel·lent reunió” amb Meloni i el seu equip.

Per la seua part, la ministra italiana va apuntar que no pot “negociar en nom de la Unió Europea” i va reconèixer que hi ha “alguns problemes entre les dos vores” de l’Atlàntic, però es va mostrar segura que es pot “arribar a un acord”, si bé va recordar que els Estats Units s’hauran de comprometre també amb altres líders europeus.

“Creiem que Itàlia pot ser un soci extremament important” a Europa i la Mediterrània per als Estats Units, i tant un país com l’altre “estan determinats a enfortir la seua cooperació”, va afegir Meloni.

❘ washington ❘ El Banc Central Europeu (BCE) va decidir dijous, tal com es preveia, abaixar els tipus d’interès en 25 punts bàsics, situant així la taxa de facilitat de dipòsit en el 2,25%, davant del temor que la guerra aranzelària dels EUA refredi a l’economia europea fins a portar-la a la recessió.

El Consell de Govern va prendre aquesta decisió, la setena baixada del cicle baixista i la sisena seguida, d’acord amb la valoració de les perspectives d’inflació, les dinàmiques de la inflació subjacent i la fortalesa de la transmissió de la política monetària. “El procés de desinflació continua avançant. La inflació ha continuat evolucionant d’acord amb el que s’esperava pels experts del BCE, i tant la inflació general com la subjacent es van reduir al març”, va avançar el BCE. “El creixement dels salaris s’està moderant, i els beneficis esmorteeixen parcialment l’impacte de les pujades salarials, encara elevades, sobre la inflació”, va postil·lar.

D’altra banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, va demanar el mateix dia l’acomiadament del president de la Reserva Federal (Fed) del país, Jerome Powell, i va titllar de “complet desastre” els seus informes, mentre que li va reclamar una retallada dels tipus d’interès.

“Jerome Powell hauria d’haver abaixat els tipus d’interès, com el BCE, fa temps, però sens dubte hauria d’abaixar-los ara. Cal que l’acomiadin immediatament!”, va manifestar Trump en un missatge a la seua xarxa Social Truth.

“Els preus del petroli han baixat, els aliments (fins i tot els ous!) han baixat, i els Estats Units s’estan enriquint amb aranzels”, va assegurar, finalment, el mandatari nord-americà.

EUA podria abandonar la mediació Rússia-Ucraïna

El secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, va afirmar ahir que si les negociacions entre Ucraïna i Rússia no avancen, els Estats Units han d’abandonar els seus esforços en aquest procés. Per la seua part, Donald Trump va dir que observa “entusiasme” per la pau per part dels dos països i que confia a “aconseguir” que les negociacions continuïn avançant.

Els Estats Units cancel·len subvencions a Harvard

La secretària del departament de Seguretat Nacional (DHS), Kristi Noem, va anunciar la cancel·lació d’una ajuda de 2.700 milions de dòlars a la Universitat de Harvard i va exigir un registre detallat d’“activitats il·legals i violentes” d’estudiants estrangers.

500 milions a les arques pels nous aranzels

Els aranzels anomenats “recíprocs” pel president nord-americà, Donald Trump, han recaptat des del 5 d’abril (quan van entrar en vigor) 500 milions de dòlars, una xifra molt inferior a l’estimada pel mandatari, de 2.000 milions de dòlars diaris.

El Japó surt de la Casa Blanca sense acord

El president dels Estats Units, Donald Trump, va celebrar el “gran progrés” de les negociacions sobre aranzels que van tenir lloc dimecres a Washington amb la delegació japonesa encapçalada pel ministre per a la Revitalització Econòmica, Ryosei Akazawa, malgrat que no es va aconseguir cap acord.

Retallades del pressupost nord-americà en salut

L’Administració Trump estaria planejant retallar al voltant d’un terç del pressupost en salut, a més de reduir la despesa en programes i agències, segons va informar la cadena CNN.