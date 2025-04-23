La llista de candidats a substituir Francesc s’amplia a dotze cardenals
En un conclave molt heterogeni que podria decidir entre un papa reformista o un de més conservador. Malgrat que la majoria van ser nomenats per Bergoglio
Després de la mort de Jorge Mario Bergoglio, s’ha iniciat el mecanisme per escollir el nou sant pare. Segons The College of Cardinals Report, una plataforma que s’especialitza a seguir els processos dins del Vaticà, són dotze els cardenals que tenen més possibilitats per succeir el papa Francesc.
La decisió d’escollir el successor està en mans del conclave, aquesta vegada representat per un grup heterogeni de 133 cardenals menors de 80 anys. Encara que la majoria van ser escollits pel papa argentí, al conclave hi ha perfils molt diferents que podrien moure la balança cap a un pontífex més conservador que s’allunyi de la línia reformista de Francesc.
Així, segons alguns experts, només hi ha una minoria conservadora que ha posat en dubte el biaix del papa argentí i “en realitat hi ha una àmplia i silenciosa zona grisa que ha obeït per lleialtat, però que ha desaprovat molts dels comportaments del papa”.
Un dels candidats progressistes que surt a totes les quinieles és el cardenal filipí Luis Antonio Tagle (67 anys). En cas de ser elegit, seria el primer papa asiàtic de la història. Un altre dels candidats que més sonen és el cardenal ghanès Peter Turkson (75 anys). De perfil més moderat que Tagle, és una de les figures africanes més influents al Vaticà, i podria convertir-se en el primer pontífex africà.
D’entre els conservadors, qui surt a totes les quinieles és el cardenal italià Pietro Parolin (70 anys), encara que seria més aviat de perfil moderat o pragmàtic.
Omella: “Moriré arquebisbe de Barcelona, segurament”
L’arquebisbe de Barcelona i cardenal elector, Joan Josep Omella, va dir ahir que segurament morirà sent arquebisbe de Barcelona que és el que desitja ser i li agrada. Preguntat a RAC1 per les quinieles que el situen com un dels candidats a ser el nou papa, va dir irònic que “si em posen a la llista sortiré arquebisbe de Barcelona”. Prefereix un nou papa jove a un de més gran, encara que considera que l’edat no serà el factor “decisiu”. Omella confia que l’obra de Francesc, que va qualificar de “tan àmplia”, no es perdi. “Va arribar per transformar el món en un lloc més humà i habitable”, va apuntar. L’arquebisbe de Barcelona va posar així mateix èmfasi en la professionalitat i les ganes de treballar del pontífex: “Som testimonis del llegat del papa Francesc.”