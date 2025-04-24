SUCCESSOS
Detingut per matar i desmembrar la seua mare amb una destral a Màlaga
La Policia Local de Màlaga va detenir ahir un home de 46 anys que s’havia passejat pel carrer portant una destral com a presumpte autor de l’assassinat de la seua mare, de 68 anys, el cadàver de la qual va ser trobat amb parts desmembrades al domicili que ambdós compartien.
Els fets van ocórrer cap a les 11.30 hores del matí al carrer Proa, de la barriada malaguenya de Los Prados, quan els veïns van donar avís a la Policia que l’ara arrestat es trobava al carrer amb una destral a les mans.
Quan els agents van arribar al lloc van trobar l’home a l’interior del domicili amb la destral a les mans i va ser arrestat. A l’interior de l’habitatge també es va trobar el cadàver de la dona desmembrat. Segons les primeres indagacions podria fer més d’un dia que la dona estigués morta. El grup d’Homicidis de la Policia Nacional es va fer càrrec de la investigació, que es manté oberta per aclarir les causes del succés.
Els veïns van explicar que la dona, que tenia unes altres tres filles, havia fet fora en diverses ocasions l’home de casa, ja que causava problemes, però aquest sempre tornava. Entre altres coses van apuntar que havia “destrossat” el domicili, que li cridava habitualment i que sempre li demanava diners a ella i a altres veïns per a drogues.