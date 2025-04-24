JUSTÍCIA
Fiscalia demana amnistiar 40 exalts càrrecs investigats pel procés
Processats pels preparatius i la internacionalització de l’1-O. Afirma que les seues actuacions es van cenyir al finançament i l’organització del referèndum
La Fiscalia de Barcelona ha demanat aplicar l’amnistia a una quarantena d’empresaris i alts càrrecs del Govern de Carles Puigdemont processats pels preparatius de l’1-O i la internacionalització del procés, causes que investiguen els jutjats 13 i 18. Entre els processats es troben l’exconseller Raül Romeva i alts càrrecs del moment com Antoni Molons, Jaume Clotet, Joaquim Nin, l’exinterventora Rosa Vidal o Ignasi Genovès, així com els exdirectors de TV3 i Catalunya Ràdio Vicent Sanchis i Saül Gordillo.
En un escrit, el Ministeri Públic considera que “es comparteixin o no les motivacions polítiques, ideològiques o fins i tot filosòfiques” dels impulsors de la llei, els processats per l’1-O han de ser amnistiats, ja que les seues actuacions es van cenyir al finançament i a l’organització del referèndum, per la qual cosa estan incloses en l’amnistia.
Així, la Fiscalia deixa al marge de l’amnistia dos despeses concretes que creu que no estan vinculades amb el procés: el servei de neteja i una auditoria encarregades pel Diplocat –consorci publicoprivat que es dedica a projectar Catalunya al món–, per la qual cosa demana portar a judici els exsecretaris generals de la institució Roser Clavell i Albert Royo, encara que únicament per aquests contractes.
Pel que fa a la resta de fets, considera que són tots conductes orientades a la preparació i celebració del referèndum, inclosa la part de l’acció exterior, que considera que tenia l’objectiu de fer visible el projecte independentista arreu del món. Entre els actes que la Fiscalia atribueix als processats, i que considera amnistiables, figuren la disposició de fons i recursos públics per finançar l’1-O, l’elaboració d’una pàgina web informativa, l’aplicador de registres de catalans a l’exterior, el registre de voluntaris, les campanyes de comunicació institucional i les del Diplocat.
Així mateix, altres activitats que són atribuïdes als processats i que també han de quedar amnistiades, segons la Fiscalia, són el procés de nomenament i comunicació formal dels membres de les meses electorals de l’1-O, que diverses conselleries van encarregar a l’empresa Unipost, i l’elaboració del cens electoral.
Desestimada una demanda de Puigdemont contra Llarena
La Cort de Cassació de Bèlgica ha desestimat el recurs presentat per l’expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig i Meritxel Serret, contra l’instructor del procés, el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena. El Tribunal confirma així la decisió inicial de la Justícia belga de rebutjar la demanda civil presentada pels líders independentistes. El recurs buscava revocar la decisió adoptada el 2020 pel tribunal de primera instància francòfon de Brussel·les, que es va declarar “no competent” per conèixer la demanda civil contra Llarena, que Puigdemont i els seus exconsellers acusaven de falta d’imparcialitat, reclamant que fos condemnat a indemnitzar-los de forma simbòlica amb un euro. Així, assenyalaven en concret unes declaracions públiques del magistrat en les quals va negar que els investigués per “delictes polítics”.