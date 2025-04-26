EUROPA
Kíiv s’obre a negociar sobre els territoris ocupats
Després que els EUA asseguressin que Crimea “es quedarà amb Rússia”. Mor un general rus en un atemptat a Moscou
L’alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, va indicar ahir que la cessió de territoris ucraïnesos a Rússia podria ser una “solució” al conflicte armat que enfronta ambdós països des del 2022, encara que ho considera una mesura “injusta” i que hauria de ser una cosa “temporal”.
Klitxkó va esmentar que “ara mateix hi està havent converses sobre possibles solucions i un dels escenaris és cedir territoris”, en declaracions a la BBC després d’un dels atacs més mortífers perpetrats per Rússia sobre Kíiv, que va deixar un balanç de dotze morts.
Les pressions internacionals, sobretot des dels Estats Units, han recaigut aquests dies sobre el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, per assolir una solució per a la guerra que podria incloure la cessió de territoris.
En aquest sentit, ahir mateix el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar per segur que la península de Crimea continuarà formant de Rússia i no contempla cap altra opció en la seua oferta de negociació de pau per acabar amb la guerra d’Ucraïna, un conflicte que, va assegurar, té el seu origen en les aspiracions del Govern ucraïnès per incorporar-se a l’OTAN.
El reconeixement de Crimea com a territori de Rússia s’ha tornat com un dels aspectes que probablement hagi d’acceptar Ucraïna a canvi d’un acord de pau.
Tanmateix, Zelenski ha asseverat recentment que Ucraïna “no reconeixerà legalment l’ocupació” russa.
D’altra banda, el president rus, Vladímir Putin, i l’emissari dels Estats Units, Steve Witkoff, van abordar ahir al Kremlin possibles negociacions directes entre Rússia i Ucraïna per aconseguir un arranjament pacífic al conflicte.
En aquest alt context bèl·lic, el general Iaroslav Moskalik, subdirector de la Direcció General d’Operacions de l’Estat Major rus, va morir ahir a causa de l’explosió d’una bomba adherida al seu vehicle a la localitat russa de Balaixikha, situada als voltants de la capital, Moscou.