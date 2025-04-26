DEFENSA
Moncloa ha adjudicat 46 contractes d’armes a Israel des de l’any 2023
Per un valor de més de 1.000 milions d’euros, segons el Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Reclama cancel·lar immediatament tots els acords formalitzats
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau va publicar ahir un avançament del seu pròxim informe sobre les relacions militars entre Espanya i Israel, que recull que el Govern central va adjudicar 46 contractes a empreses d’armes israelianes entre el 7 d’octubre del 2023 –quan es van produir els atacs de Hamas– i el 24 d’abril del 2025, per un valor de 1.044.558.955 euros.
D’aquests, una desena encara no s’han formalitzat i corresponen a l’adquisició de llançacoets SILAM per valor de 576,4 milions d’euros i els míssils Spike per valor de 237,5 milions.
A l’informe es detalla a més que algunes de les adjudicacions corresponen a serveis de manteniment i modernització de productes adquirits en el passat i d’altres suposen “nous acords que podrien augmentar la dependència quant a aquest manteniment i modernització” de la indústria militar israeliana.
El Centre Delàs va reclamar centrar l’anàlisi en un “prisma polític, humanitari i ètic, quan hi ha de més de 50.000 víctimes civils directes per l’acció militar israeliana des del 7 d’octubre del 2023”, i no en l’impacte econòmic de la cancel·lació dels contractes formalitzats o de les penalitzacions econòmiques que això suposi.
Aquest informe arriba després que el Govern central acordés aquest dijous rescindir de forma unilateral del contracte del ministeri de l’Interior per comprar munició a una empresa israeliana després de negociacions entre PSOE i Sumar.
Des del Centre Delàs han acusat l’Executiu central de mantenir la contractació de productes militars a empreses israelianes “malgrat haver reiterat que això no ocorria en diverses ocasions tant en mitjans de comunicació com en seu parlamentària”. A més, va afirmar que si el Govern central hagués acordat un embargament integral d’armes a Israel cap d’aquests contractes no s’hauria subscrit.
■ El Govern estatal està segur que no haurà de sufragar els més de 6 milions d’euros del contracte de munició balística que tenia subscrit amb una empresa israeliana i que ha decidit rescindir de forma unilateral davant de la pressió d’Izquierda Unida de trencar la coalició de govern.
Segons fonts governamentals, a Moncloa consideren que hi ha arguments legals que els donen la raó i que estan “coberts” davant d’un previsible litigi amb l’empresa israeliana, encara que no descarten haver de fer front a una penalització, malgrat que per un valor molt inferior.Pel seu costat, el PP presentarà una denúncia davant del Tribunal de Comptes per la rescissió del contracte, esgrimint que és una resolució “arbitrària” i que respon a “motius únicament polítics”.