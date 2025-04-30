AMÈRICA
Els liberals canadencs guanyen els comicis però sense majoria absoluta
Carney promet governar per a tothom i no apartar-se davant de Donald Trump. Els sobiranistes del Quebec perden deu escons en favor dels federalistes
El Partit Liberal del primer ministre Mark Carney va guanyar les eleccions legislatives celebrades dilluns al Canadà, encara que hauran de governar en minoria ja que en va obtenir un total de 168, quatre per sota de la majoria absoluta.
Carney, que va comparèixer davant de simpatitzants del Partit Liberal a Ottawa per celebrar la victòria de matinada, es va comprometre a governar “amb tots els partits i tots els territoris i la societat civil” a més d’advertir que negociarà amb el president dels Estats Units, Donald Trump, una nova relació bilateral. “La vella relació amb els Estats Units, una relació basada en una creixent integració, s’ha acabat”, va insistir Carney.
Dilluns, en plena jornada electoral i en un exercici inèdit d’intromissió política, Donald Trump va postejar de nou que el Canadà s’ha de convertir en l’estat 51 dels Estats Units “acabant amb aquesta frontera artificial de fa molts anys”.
El líder del Partit Conservador del Canadà, Pierre Poilievre, va reconèixer la seua derrota en les eleccions i va felicitar Mark Carney per la victòria, mentre que va recalcar que no abandonarà el càrrec i “farà el seu treball per fer que el Govern reti comptes”.
Així mateix, el sobiranista Bloc Quebequès (BQ) va perdre deu escons a les eleccions legislatives canadenques. D’aquesta manera, el BQ, que representa el moviment independentista del Quebec al Parlament federal canadenc, va passar de 33 diputats a les eleccions del 2021 als 23 que va aconseguir a les urnes dilluns. “Sens dubte imposarem la realitat que el Quebec és una nació francesa, una nació laica, i una nació responsable en termes d’una immigració exitosa”, va declarar el líder del BQ, Yves-François Blanchet, a primera hora d’ahir dimarts. Molt pitjor va anar al socialdemòcrata Nou Partit Democràtic (NPD) que dels 25 escons que tenia pot passar a només set, havent perdut sobretot els seus feus a Vancouver, on era més fort. A més, el líder de la formació, Jagmeet Singh, va anunciar la dimissió després de perdre l’escó en les eleccions.