SUCCESSOS
Un miler de persones demanen la dimissió de Mazón sis mesos després de la dana
Un miler de persones es van concentrar ahir davant del Museu de Ciències de València, que acollia un dels actes del Congrés del PP Europeu (PPE), per exigir la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la gestió de la dana, el dia en què es complien sis mesos des de les inundacions que van costar la vida de 227 persones. Els concentrats, bona part familiars de les víctimes, es demanaven “per què el PP, representat per Feijóo, i el PP europeu, per Ursula von der Leyen, venen a donar suport a un cadàver polític”. I és que València segueix encara intentant recuperar-se de la devastadora dana que el passat 29 d’octubre va arrasar tot el que trobava al seu pas. Centenars de persones segueixen a dia d’avui sense poder tornar a casa seua, amb els negocis destrossats o sense poder portar els fills als seus col·legis. Moltes de les víctimes es pregunten si el desastre s’hauria pogut evitar i d’altres es demanen qui és el responsable que aquesta tragèdia hagi passat. En el pla polític, tota la pressió se centra sobre Mazón, assenyalat com a principal responsable de la gestió de la dana per l’oposició i per milers de manifestants que, amb la d’ahir, han sortit al carrer en set ocasions reclamant que dimiteixi.