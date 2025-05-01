EUA
Donald Trump culpa Joe Biden de la contracció econòmica dels EUA
Demana paciència, a l’assegurar que es veuran els resultats quan comencin a funcionar els aranzels. El seu PIB retrocedeix el 0,3% en el primer trimestre d’aquest any
El president dels Estats Units, Donald Trump, va culpar dimecres a la nit el seu antecessor, el demòcrata Joe Biden, de la contracció de l’economia en el primer trimestre de l’any i va negar que la seua agressiva política aranzelària hagi tingut alguna cosa a veure.
“No té res a veure amb els aranzels, només que [Biden] ens va deixar amb males xifres, però quan comenci l’auge, serà com cap altre. Tingueu paciència!”, va declarar Trump a la seua plataforma Truth Social.
Segons les dades publicades dimecres, el Producte Interior Brut (PIB) de l’economia més gran del món es va contreure un 0,3 per cent en el primer trimestre de l’any, la primera dada negativa des del 2022.
El mandatari republicà, que va assumir el poder el passat 20 de gener, va declarar que aquests “són els mercats de Biden, no els de Trump”.
Així mateix, va prometre que els aranzels “aviat entraran en vigor i les empreses començaran a establir-se als Estats Units en xifres rècord”. “El nostre país prosperarà, però hem de desfer-nos de l’efecte negatiu de Biden”, va apuntar.
D’acord amb el Buró d’Anàlisi Econòmica (BEA), la contracció d’aquest primer trimestre de l’any es deu a l’augment de les importacions, que se sostreuen del càlcul del PIB, i a una reducció de la despesa governamental.
Aquesta és la primera contracció en tres anys i coincideix amb l’arribada al poder de Donald Trump, que va obrir un procés d’increments aranzelaris a nivell global, retallades en la despesa federal i anuncis de rebaixes d’impostos.
En un exemple més de la incertesa que ha creat la guerra comercial de Trump, que ha anunciat i pausat aranzels en diverses ocasions, els analistes esperaven un pujada del 0,4% en la primera estimació del PIB per al primer trimestre, però posteriorment van estimar que la dada seria negativa.
La caiguda del 0,3% del PIB en el primer trimestre contrasta amb la pujada del 2,4% calculada per a l’últim trimestre del 2024, amb Biden al poder.
A més, Trump va presumir que Espanya i altres països afectats pels aranzels estiguin disposats a buscar acords comercials bilaterals.
Segons una consulta del Banc Central Europeu (BCE), els ciutadans de la zona euro es mostren “molt disposats” a deixar de consumir productes nord-americans en cas que el seu preu pugés a causa de la implementació d’aranzels.