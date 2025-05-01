POLÍTICA
Òmnium denuncia que l’Estat “saboteja” l’amnistia
Antich afirma que molts països alerten de les seues vulneracions
El president d’Òmnium, Xavier Antich, va denunciar ahir que l’Estat “saboteja” l’aplicació de la llei d’amnistia, ataca la sobirania del Parlament i vulnera el model d’escola catalana. Així es va expressar des del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, a Ginebra, després d’assistir a l’Examen Periòdic Universal d’Espanya.
En aquesta sessió, que es fa cada cinc anys per avaluar l’estat dels drets humans de tots els països membres de l’ONU, diversos estats van recomanar a Espanya garantir la independència del seu poder judicial, entre d’altres.
Els estats que van participar en la jornada també van reclamar que l’Estat estableixi mecanismes contra l’espionatge polític, amb mesures de protecció als opositors i defensors de drets humans; investigar i prendre mesures envers la llei mordassa; evitar la violència policial; garantir el dret de protesta, reunió i manifestació; evitar els crims d’odi contra minories nacionals, ètniques o lingüístiques; protegir la diversitat lingüística i evitar discriminacions lingüístiques; aplicar la llei de memòria històrica i lluitar contra els crims del franquisme.
Antich va subratllar que és “molt important” denunciar internacionalment a la seu de l’ONU les “carències democràtiques” i les “vulneracions de drets humans” de l’Estat. Va afegir que Espanya promou l’espionatge polític i les infiltracions policials. A més, va insistir que la seua cúpula judicial, en comptes de fiscalitzar-lo, l’empara i “saboteja” l’aplicació de la llei d’amnistia.