TELECOMUNICACIONS
Catalunya va registrar durant l’any passat 3.372 ciberincidents
El sector més afectat va ser l’universitari, amb gairebé la meitat. Filtració de credencials o intrusions en comptes personals, les principals incidències
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya va gestionar un total de 3.372 ciberincidents el 2024, un 26% més que l’any anterior, segons consta en la memòria d’activitat de l’organisme. La majoria van ser lleus, relacionats amb filtracions de credencials (2.257) o amb intrusions en comptes personals o corporatius (724 casos), va detallar la conselleria de Telecomunicacions de la Generalitat. El sector més afectat va ser l’universitari amb 1.790 casos detectats, seguit de l’hospitalari amb 676 i el de la Generalitat, amb 643.
Entre els casos detectats durant l’any passat per l’organisme en destaca un entre el juny i el novembre quan hi va haver més de 150 casos de suplantació d’identitat a través del robatori de credencials per accedir a l’espai digital La Meva Salut i demanar la prescripció de fàrmacs. Arran d’aquest episodi, el departament de Salut va reforçar les mesures de seguretat per accedir a aquesta eina, amb la doble autentificació per entrar amb contrasenya.
L’increment de les ciberincidències detectades durant l’any passat correspon a un augment del nombre d’atacs cibernètics soferts respecte al 2023, que van créixer un 38%.
La directora de l’agència, Laura Caballero, va celebrar l’efectivitat de les mesures de ciberseguretat que han pres i va afirmar que s’evidencia en l’impacte i tipus dels incidents, que “es redueix a nivell de gravetat”. En aquest sentit, va posar èmfasi en la importància que cada usuari prengui precaucions davant d’aquest tipus d’atacs i va advertir que els ciberdelinqüents aprofiten finestres de l’any amb més activitat de compra online, com Nadal, campanyes comercials com el Black Friday o la reserva de les vacances d’estiu, per guanyar versemblança a l’hora de cometre les estafes.
En l’àmbit de la prevenció, l’Agència de Ciberseguretat ha activat un canal a WhatsApp per alertar de ciberestafes. A més de la prevenció, Caballero també posa èmfasi en la importància de detectar com més aviat millor un atac cibernètic perquè l’impacte sigui menor. També recomana, en cas d’haver patit una estafa online, denunciar-la immediatament davant dels Mossos d’Esquadra.