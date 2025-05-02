El govern espanyol diu que les elèctriques "encara no són capaces" de determinar les causes de l'apagada
Bolaños destaca que ara la "prioritat" és esbrinar els motius de l'incident per "evitar que es torni a repetir"
El govern espanyol ha insistit aquest divendres que les causes de l’apagada encara no es coneixen i ha reclamat “prudència” a l’hora d’assenyalar culpables. Després de diverses informacions apuntant a motius com una fallada dels tallafocs o un excés de renovables, la ministra de Ciència, Diana Morant, ha dit que les elèctriques “encara no són capaces d'assenyalar quin és l’origen del problema”. “Nosaltres som molt prudents i rigorosos”, ha dit en declaracions des de València. Per la seva banda, el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños, ha assegurat que la situació al sistema elèctric és de “plena normalitat a tots els nivells” i que ara “la prioritat és conèixer les causes de l’apagada i evitar que es torni a produir”.
Bolaños ha fet aquestes afirmacions en un missatge a les xarxes socials després de presidir una nova reunió del Comitè de Situació que dona suport al Consell de Seguretat Nacional per analitzar la crisi elèctrica.
Per la seva banda, el ministre per a la Transformació Digital i la Funció Pública, Óscar López, ha assegurat també a La1 que les causes “encara no se saben”.
López ha defensat que el govern espanyol està posant sobre la taula “tots els recursos” per esbrinar els motius de l’apagada. “Ara la prioritat és investigar, aclarir, aprendre i millorar”, ha dit, remarcant que han d’analitzar milions de dades.
López ha criticat els intents de culpar les energies renovables de l’apagada i ha assegurat que darrere d’aquests moviments hi ha “interessos econòmics”. “Culpar les renovables em sembla profundament injust”, ha remarcat, acusant el PP de ser el “lobby de les nuclears”. Segons ell, abandonar les renovables seria un “error històric”. Així mateix, Morant ha dit que l’executiu espanyol no té “cap interès” en què els motius de l’apagada siguin uns o altres.
D’altra banda, aquest divendres la vicepresidenta Sara Aagesen, responsable del ministeri de Transició Ecològica, ha mantingut una reunió telemàtica amb la seva homòloga portuguesa, María da Graça Carvalho, per tractar la situació.