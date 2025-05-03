POLÍTICA
Alternativa per a Alemanya, “incompatible amb la democràcia”
Qualificació de l’Oficina per a la Protecció de la Constitució
L’Oficina per a la Protecció de la Constitució (BfV, per les sigles alemanyes), nom que reben a Alemanya els serveis d’intel·ligència del ministeri de l’Interior, ha classificat Alternativa per a Alemanya (AfD), principal partit de l’oposició, com a “cas segur d’extremisme de dretes”. La decisió de la BfV afecta tot el partit d’ultradreta, que ja comptava amb aquesta consideració de “cas segur” d’extremista de dretes en diversos estats federats, inclòs l’estat federal de Turíngia, on va guanyar les últimes eleccions regionals, celebrades el setembre passat. A les eleccions generals anticipades, celebrades el passat 23 de febrer, AfD va ser la segona força més votada, amb un 20,8% dels vots, per la qual cosa en la nova legislatura, l’activitat parlamentària de la qual comença la setmana que ve, exercirà com a principal força de l’oposició. Després de revisar de forma “exhaustiva i neutral” l’informe que té sobre AfD, d’unes 1.100 pàgines, va assenyalar que “la concepció ètnica i basada en l’ascendència que preval en el partit no és compatible amb l’ordre democràtic bàsic”. Aquesta concepció “pretén excloure determinats grups de població de la participació igualitària en la societat, sotmetre’ls a un tracte desigual que no s’ajusta a la Constitució”, segons la BfV, que va al·ludir al “gran nombre de declaracions antiestrangers, antiminories, antiislam i antimusulmanes” dels líders del partit.
Els presidents d’AfD, Alice Weidel i Tino Chrupalla, van qualificar la decisió de la BfV de “cop per a la democràcia”.