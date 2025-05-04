El Govern central aparta Red Eléctrica de la investigació de les causes de la gran apagada
Un grup de treball indagarà una possible fallada tècnica i un altre, un atac cibernètic. La hipòtesi de l’atac hacker desautoritza l’operador semipúblic de la xarxa, que fa uns dies va descartar la possibilitat
El comitè per a l’anàlisi de l’apagada de dilluns passat, que es va reunir ahir per segona vegada en cinc dies sota la presidència de Sara Aagesen, titular de les competències en energia del Govern central, va acordar posar en marxa dos grups de treball per provar d’aclarir les causes de l’incident: un centrarà el treball en un eventual error tècnic i un altre analitzarà la possible existència d’un atac cibernètic.
El primer grup, el que se centra en l’operativa del sistema elèctric, està coordinat per personal del Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica) i compta amb representants de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en qualitat de convidats. El segon grup uneix esforços en l’àmbit de sistemes digitals i ciberseguretat sota la coordinació del ministeri de Transformació Digital que dirigeix Óscar López.
La creació d’aquests grups es va acordar en la primera reunió del comitè, fa uns dies, segons fonts del Miteco. Les mateixes fonts van exposar que al comitè d’investigació hi ha representants de Presidència del Govern a través del Departament de Seguretat Nacional i d’altres ministeris com a Defensa, amb el Centre Nacional d’Intel·ligència i l’Estat Major, i Interior, amb el Centre Nacional de Protecció d’Infraestructures Crítiques i l’Oficina de Coordinació Cibernètica, i altres entitats, com el Consell de Seguretat Nuclear i l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya.
Ni entre els membres del comitè ni entre qui integren els grups de treball com a convidats hi ha cap membre de Red Eléctrica, l’operador de la xarxa de transport d’alta tensió, en el qual l’Estat només conserva un 20% de les accions (malgrat que decideix la presidència, avui per a l’exministra Beatriz Corredor).
De fet, el seu funcionament és un dels que es troba sota investigació, ja que la infraestructura enllaça la producció amb la xarxa de distribució de les companyies. L’empresa va descartar aquesta setmana la tesi de l’atac cibernètic, que segueix viva.
La majoria de ciutadans veu “insuficients” les explicacions oficials
Un 59,6% dels ciutadans considera que la informació que va anar donant el Govern central durant l’apagada de dilluns “va ser insuficient”, segons una enquesta publicada ahir pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). El 28,4% considera que la informació facilitada per l’Executiu va ser suficient, assenyala l’avenç de l’esmentada enquesta, elaborada entre els dies 29 i 30 d’abril a partir de 1.752 entrevistes fetes per telèfon a les 47 províncies en les quals es va patir l’apagada. Té un marge d’error del 2,4%. La mateixa enquesta assenyala que un 78% dels ciutadans no va tenir por, i només un 21% va arribar a tenir-ne. Dins del grup dels qui creuen que la informació del Govern d’Espanya va ser insuficient, el 38,4% (22,8% del total) afirma que hauria calgut “més informació sobre les causes de l’apagada”, un 26,3% (15,6%) que hauria estat necessària “més informació sobre quan s’anava a restablir el subministrament elèctric” i un 24,1% (14,3%) que hauria calgut “més rapidesa” a l’hora de comparèixer. Aquestes percepcions contrasten amb les que van generar els ciutadans corrents, ja que el 82,2% valora “molt bé o bé” el comportament dels seus veïns i de les persones amb qui va coincidir durant l’apagada, i només un 3,8% considera que la seua actitud pot considerar-se com a dolenta o molt dolenta. Pel que fa a les possibles causes, el 46,2% dels enquestats creu que va ser per un accident o fallada en el sistema elèctric, mentre que un 26,6% ho atribueix a un acte deliberat d’algú, com per exemple un atac cibernètic. D’altra banda, tan sols un 41,6% va trobar a faltar a la seua llar alguna cosa o element durant el temps que va durar l’apagada. D’altra banda, a la pregunta de “què va trobar vostè més a faltar durant el temps que va durar l’apagada”, un 60% situa “la falta d’electricitat a casa” per a tasques com cuinar o mantenir la nevera. D’altra banda, el CIS va incloure en l’enquesta un apartat dedicat a la intenció de vot dels enquestats, que va situar el PSOE com a partit més votat en unes eleccions generals amb un 34,8% dels vots davant del 27,5% del Partit Popular.