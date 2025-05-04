SANTA
Les diòcesis de Lleida esperen que el nou papa segueixi la línia aperturista de Francesc
L’arquebisbe d’Urgell i els bisbes de Lleida i Solsona esperen que el nou papa exploti a la seua manera el llegat de Jorge Bergoglio. Els 133 cardenals electors reflexionen sobre el rumb de l’Església
L’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal d’Andorra, Joan-Enric Vives, i els bisbes de Lleida i Solsona, Salvador Giménez i Francisco Conesa, respectivament, esperen que el nou papa, que resultarà elegit al conclave que començarà dimecres vinent al Vaticà, segueixi la línia d’obertura del papa Francesc. Per a Vives el que toca ara és “ser fidels” al llegat de Jorge Bergoglio, i es mostra convençut que “els cardenals també sabran recollir-ho, però buscant una persona nova que portarà una nova experiència, unes noves qualitats i també una nova força per tirar endavant l’Església”. Per al bisbe de Solsona hi ha moltes coses en la vida de l’Església que van arribar amb el papa Francesc i que ja no marxaran, com “la insistència a ser una Església en sortida, el tema de la sinodalitat, la misericòrdia com a característica de tota l’acció de l’Església o més implicació del laïcat –i especialment de la dona– en la vida i missió de l’Església”. Conesa assegura que “desitjaria que el nou papa, des de la seua pròpia sensibilitat, recollís tot aquest extraordinari llegat”. Al bisbe de Solsona no li importa que el conclave per elegir el nou sant pare sigui ràpid o llarg, “sinó que sigui fruit d’un discerniment desenvolupat en clima de pregària i des dels criteris de l’Evangeli”. Respecte als candidats a convertir-se en papa prefereix no aventurar-se. “No m’atreveixo a dir noms, perquè no seria prudent, perquè conec només una mica alguns candidats”, remarca.
Per la seua part, el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, confia que amb el nou papa l’Església continuï “ampliant el radi d’acció de l’evangeli de Jesucrist”. Valora de bon grat el papat de Francesc, del qual recorda les seues intervencions defensant sortir de l’autoreferencialitat per respondre els desafiaments del present. “La guerra, la gana, els maltractaments i els abusos són problemes que apareixen i que el papa, el que sigui, ha d’afrontar, però amb la mirada de Jesucrist”, assenyala. El bisbe coadjuntor d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, creu que el conclave pot ser ràpid i, en la mateixa línia que Giménez, diu que l’elegit serà “el que l’Esperit Sant esculli”.
Un total de 133 cardenals menors de 80 anys participaran en el conclave per elegir el 267è successor de Pere. Segons la Santa Seu, hi ha dos absents per motius de salut, un dels quals és el cardenal espanyol Antonio Cañizares. Aquests últims dies, els cardenals es troben debatent sobre el rumb que ha de prendre ara l’Església.
La Capella Sixtina es prepara per al conclave, que comença dimecres
El Vaticà avançava ahir en la preparació de la Capella Sixtina per acollir el conclave instal·lant les taules i les estufes on els cardenals cremaran els seus vots amb què elegiran el successor del papa Francesc. Començarà dimecres i després de cada votació sortirà fum per la xemeneia, que va ser instal·lada pels bombers divendres passat. Si no s’ha elegit cap papa el fum serà negre; en cas contrari, la fumata sortirà blanca. Els treballadors també estan preparant els edificis que acolliran els 133 cardenals que hi participaran, la Casa Santa Marta i el Col·legi Etíop, i blindant els seus voltants per garantir-ne l’aïllament. I és que la legislació pontifícia estableix que els cardenals cridats a votar no poden mantenir contacte amb persones del món exterior, mitjançant cap mitjà, i el personal ha d’assegurar-se que així sigui.