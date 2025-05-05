POLÍTICA
El Govern central reclama no criminalitzar les renovables
Rebutja vincular l’apagada amb el tancament de les nuclears. El PP l’acusa d’anteposar l’energia verda a la seguretat
La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, va assegurar ahir que assenyalar a les renovables com responsables de l’apagada elèctrica de dilluns passat és “irresponsable i simplista”, mentre que l’oposició va continuar exigint explicacions al Govern de l’Estat sobre les causes de la fallada elèctrica. En una entrevista al diari El País, Aagesen va admetre que es tardarà “molts dies” a conèixer l’origen de l’apagada, sense descartar de moment cap hipòtesi, inclòs un atac cibernètic. La ministra també va rebutjar vincular l’incident al calendari de tancament de centrals nuclears i va reclamar que França prengui consciència que “les interconnexions han d’arribar sí o sí” per fer més segura la xarxa elèctrica a la Península.
Mentrestant, els partits de l’oposició van continuar reclamant explicacions. La vicesecretària de Desenvolupament Sostenible del PP, Paloma Martín, va acusar l’Executiu central de ser el responsable de l’apagada amb una política energètica “sectària”, que anteposa l’energia verda a la seguretat del subministrament. “Els espanyols, el primer que demanen és energia, després que sigui barata i en tercer lloc que sigui verda i contamini poc. El que ha passat és que el Govern ha invertit les prioritats”, va retreure la dirigent popular. A més, va defensar mantenir la vida útil de les nuclears, “que aporten valor al territori on estan consolidades i seguretat energètica”, i “són una energia barata i neta”.
Per la seua part el coordinador general d’Esquerra Unida (IU), Antonio Maíllo, va expressar “temor” que les companyies elèctriques estiguin intentant construir un relat perquè el problema de l’apagada de dilluns no “les escatxigui a elles”. “Les grans elèctriques basculen des de l’opacitat i la resistència a l’entrega de dades al Govern, cosa absolutament inexplicable, intentant cobrir un relat que mai no les escatxigui a elles”, va assenyalar.
El president Pedro Sánchez compareixerà dimecres al Congrés per informar sobre la crisi energètica.