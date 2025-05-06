El Bundestag escull el conservador Merz com a nou canceller alemany després d'una elecció fallida en la primera volta
El líder de la CDU obté 325 vots a favor i supera la majoria necessària de 316 per esdevenir el nou cap de l'executiu
El parlament federal alemany -el Bundestag- ha escollit el líder de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, com a nou canceller del país, després d'una elecció fallida en la primera volta. Segons els resultats donats a conèixer després de la segona ronda de votacions celebrada aquest dimarts a la tarda, Merz ha obtingut el vot a favor de 325 diputats de la cambra, per sobre els 316 necessaris per assolir la majoria. La xifra, no obstant això, és inferior als 328 escons que sumaven la CDU i els seus socis de la Unió Social Cristiana bavaresa (CSU), juntament amb els socialdemòcrates de l'SPD, els partits que aquest dilluns van signar un acord de coalició per formar el nou govern alemany.
L'elecció de Merz arriba després que, aquest mateix dimarts al matí, el líder de la CDU no obtingués els suports necessaris en la primera ronda per esdevenir canceller, un fet que fins ara no s'havia produït al país. En aquesta primera votació, Merz ha obtingut 310 vots a favor, sis per sota la majoria necessària, cosa que implica que alguns diputats -o bé de la CDU-CSU o bé de l'SPD- haurien trencat la disciplina de vot del partit.
Les votacions al Bundestag, però, són secretes, i fins ara no ha transcendit qui podia haver actuat en sentit contrari. De fet, tant conservadors com socialdemòcrates asseguraven després de la primera volta que els seus respectius dirigents havien respectat el sentit de vot fixat pel partit.
Discursos al Bundestag
Instants previs a la segona ronda de votacions, la CDU-CSU de Merz ha qualificat el retard en l'elecció del nou canceller "d'inacceptable" i ha subratllat la importància que Alemanya "necessita un nou govern". Després d'agrair als socialdemòcrates, els Verds i l'Esquerra els seus esforços perquè se celebrés la segona volta aquest mateix dimarts, la formació conservadora ha reiterat la seva confiança en Merz i ha assenyalat que no existeix una figura alternativa. "La situació és clara; nom del candidat és conegut per tots", han manifestat des de la formació.
En la mateixa línia, els socialdemòcrates de l'SPD -socis de govern de la CDU-CSU- han assegurat que estan "compromesos" a complir la "responsabilitat" de formar un nou govern.
Crítiques de l'extrema dreta
Per contra, la formació d'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya (AfD) i segona força més votada al parlament, ha assenyalat que Merz "ha fracassat" en la seva elecció, qualificant de "derrota històrica" el resultat de la primera ronda de votacions al Bundestag.
Durant la seva intervenció, el grup liderat per Alice Weidel, ha indicat que el nou executiu "arrenca amb una inestabilitat extrema", tot afegint que aquesta inestabilitat es mantindrà al llarg de la legislatura. "Això és tot el contrari al que necessita Alemanya", ha assenyalat la formació.
Paraules dels Verds i l'Esquerra
Tant Verds com l'Esquerra han sigut dos partits que han facilitat que aquest mateix dimarts se celebrés una segona votació per escollir Merz com a canceller, després de l'intent fallit en la primera volta. No obstant això, els Verds han recordat que la CDU-CSU i l'SPD han estat "incapaços" d'aconseguir una majoria necessària per investir el candidat. "Això significa que ni alguns membres d'aquesta coalició confien en vostès", ha lamentat la formació.
L'Esquerra, per la seva banda, ha parlat de derrota "aclaparadora", afegint que l'acord de coalició entre conservadors i socialdemòcrates "és realment dolent" per al país.