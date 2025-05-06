UE
Von der Leyen anuncia 500 milions per atreure científics de fora
Davant de les retallades de Trump, que ara posarà aranzels al cine estranger
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va anunciar ahir en un acte a la Universitat de la Sorbona de París un paquet addicional de 500 milions d’euros entre el 2025 i el 2027 per atreure investigadors a Europa. En un context marcat per les retallades en investigació impulsades pel president dels EUA, Donald Trump, l’alemanya va reivindicar la ciència com un element “central” per a les institucions europees i va animar els professionals del sector –sense fer mencions explícites als EUA– a apostar per un continent on “el talent global és benvingut”. A través de programes com l’anunciat ahir, la Comissió Europea vol assolir l’objectiu d’invertir el 3% del seu PIB en investigació i desenvolupament el 2030.
Mentrestant, el president nord-americà va ordenar diumenge passat la reobertura de la presó de màxima seguretat d’Alcatraz, ubicada en una illa davant la costa de la ciutat nord-americana de San Francisco, “per allotjar els delinqüents més despietats i violents dels EUA”, segons va indicar en el seu perfil a la xarxa social Truth Social.
Paral·lelament, va anunciar que instaurarà aranzels del 100% a totes aquelles pel·lícules que arribin als EUA i que estiguin produïdes a l’estranger.
Aquest paquet de mesures per contrarestar les amenaces aranzelàries porta en vigor al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) des del passat dia 9 d’abril, però com tot decret llei ha d’anar al Congrés per decidir si es convalida o es deroga.
Dijous serà el debat i, en el cas que no hi hagi errors, absències ni sorpreses, PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB, BNG i Coalició Canària votaran a favor de la convalidació del decret, sumant un total de 174 sís que superen els 171 nos de PP, Vox i UPN. La victòria podria ascendir fins als 175 suports si l’exministre socialista, ara integrat al Grup Mixt, José Luis Ábalos hi vota a favor.
Aval ajustat del pla antiaranzels al Congrés
L’abstenció de Podem i el vot en contra del PP, anunciades ahir, al decret llei per pal·liar les conseqüències dels aranzels anunciats per l’administració Trump, que es vota aquest dijous al Congrés, permet augurar una ajustada convalidació de la norma, amb Junts com a actor clau.