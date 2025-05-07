ECONOMIA
Brussel·les prohibirà contractes de gas al comptat amb Rússia el 2025
Per deixar de comprar-ne el 2027, sent Espanya un dels grans importadors
La Comissió Europea va presentar ahir la seua estratègia per desvincular-se totalment de les importacions de gas rus el 2027, que arrancarà ja a finals del 2025 amb la prohibició de tots els contractes de venda al comptat existents tant per gasoducte com de gas natural liquat (GNL).
Així mateix, Brussel·les té també previst proposar mesures addicionals per prohibir a finals del 2027 les importacions restants de gas rus importat en virtut dels contractes a llarg termini vigents, l’eliminació progressiva dels quals requerirà un termini de transició més llarg a causa dels volums més grans per als importadors.
Segons dades de l’Institut d’Economia Energètica i Anàlisi Financera (IEEFA, per les sigles en anglès) durant l’any passat França hauria liderat les importacions de gas rus amb 2.700 milions d’euros, seguida d’Hongria, Espanya amb 2.000 milions i Itàlia amb 1.300 milions.
D’altra banda, la Cambra de Comerç de Barcelona calcula que l’impacte dels aranzels dels Estats Units en les exportacions serà d’uns 1.055 milions d’euros a Catalunya, la qual cosa suposarà unes tres dècimes del producte interior brut (PIB). Mentrestant, l’Associació d’Empreses del Gran Consum (Aecoc), que integra més de 34.000 companyies, va demanar al Govern revisar l’IVA dels sectors més afectats pels aranzels.
■ El president nord-americà, Donald Trump, va assegurar dilluns que anunciarà pròximament aranzels per a productes farmacèutics “durant les dos pròximes setmanes”, al firmar una ordre executiva per tal de promoure la producció d’aquest tipus de béns en sòl nord-americà.
Mentrestant, el secretari de Defensa nord-americana, Pete Hegseth, va ordenar al Pentàgon reduir en un 20 per cent el número de generals de quatre estrelles en actiu i en un altre 20 per cent el d’oficials generals a la Guàrdia Nacional.