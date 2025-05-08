Els 133 cardenals electors voten de nou aquesta tarda a la Capella Sixtina
Els 133 cardenals electors voten de nou aquesta tarda a la Capella Sixtina, on estava previst que tornin entorn de les 16.30 hores, després del dinar a la Casa de Santa Marta, on previsiblement han tingut l’ocasió de conversar sobre les tres primeres votacions del Conclave no concloents. Cap prelat no ha aconseguit fins ara la majoria necessària de 89 vots per ser elegit el 267 Pontífex de l’Església Catòlica en les segona i tercera votacions celebrades al matí d’aquest dijous, després de la que ha tornat a aparèixer fumata negra a les 11.51 hores. La primera fumata va sortir aquest dimecres a les 21.00 hores després d’una primera votació infructuosa.
Si hi hagués pontífex en la quarta votació (primera de la tarda), aquesta podria aparèixer entorn de les 17.30 hores, mentre que si és en la cinquena (segona de la tarda) s’espera cap a les 19:00 hores. Si després d’ambdues votacions encara no hi ha majoria suficient, només sortirà fum negre entorn de les 19.00 hores. No obstant, aquestes hores són aproximades ja que la primera fumata negra aquest dimecres passat es va retardar dos hores i va aparèixer a les 21.00 hores, mentre que la segona aquest dijous al matí ha aparegut a les 11.51 hores i estava prevista cap a les 12.30 hores.
Sense acord pararan dissabte o diumenge?
Si no hi ha acord aquesta tarda, a partir d’aquest divendres, se seguirà el mateix procés de votació que aquest dijous. Després de tres dies d’escrutinis, si encara no ha sortit la fumata blanca, els cardenals tindran un dia de pausa per a l’oració i el lliure col·loqui. El director de l’Oficina de Premsa del Vaticà, Matteo Bruni, ha assenyalat a Europa Press que en aquest punt hi ha "diferents interpretacions" pel que podrien parar dissabte o diumenge.
Si s’interpreta que dimecres, quan només hi va haver una votació, és el primer dia de votacions, els prelats pararien dissabte en cas de no haver-hi acord al final de divendres. Al contrari, si s’interpreta que són tres dies complets de votacions (dos al matí i dos a la tarda), pararien diumenge en cas de no assolir acord al final de dissabte. A més, si després de quatre sèries d’escrutinis no s’obtingués resultat positiu, llavors, segons el Motu Proprio publicat per Benet XVI, els cardenals podran elegir entre els dos més votats en l’últim escrutini, encara que no per majoria sinó que de nou s’hauran d’assolir "almenys" els dos terços dels vots.
Durant tot el procés, els 133 cardenals hauran de complir el jurament realitzat aquest dimecres segons el qual es comprometen a "observar amb la màxima fidelitat" el secret sobre tot el relacionat amb l’elecció del nou Papa, tant durant com després de l’elecció; juren no afavorir cap interferència, i cadascú promet, en cas de ser elegit, exercir fidelment el 'munus Petrinum' de Pastor de l’Església Universal.
Els dos últims conclaves van ser relativament veloços. El 2013, Francesc va ser elegit en el cinquè escrutini durant el segon dia –en realitat la sisena votación0, mentre que, el 2005, Benet XVI va sortir en la quarta votació també en la segona jornada. El 1978, per a l’elecció de Joan Pau II, van ser necessaris vuit escrutinis i va ser elegit al final del tercer dia.