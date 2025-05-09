SUCCESSOS
Tensió en el desallotjament d’un assentament de barraques a Barcelona
La Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar ahir a primera hora del matí un assentament de barraques al barri de Vallcarca a causa de l’“imminent risc” per a la seguretat de les persones, acreditat pels Bombers en una inspecció realitzada dimecres, després d’un incendi dimarts a la nit. Durant el desallotjament hi va haver moments de tensió entre la policia i els manifestants que intentaven impedir el desallotjament.