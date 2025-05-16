POLÍTICA
Habitatge i FP centraran la Conferència de Presidents
Moncloa no contempla abordar el finançament singular de Catalunya. També busca tractar la formació universitària
El Govern central planteja abordar en la Conferència de Presidents que se celebrarà a Barcelona el 6 de juny que ve l’accés a l’habitatge i la formació professional i universitària. En canvi, la Moncloa no contempla abordar el finançament singular de Catalunya, qüestió que ja va planejar sobre l’última reunió i que va unir les comunitats del PP en contra. Els punts concrets de la reunió es tancaran en el comitè preparatori que serà convocat pel ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, el 28 de maig vinent.
La de la capital catalana serà la vint-i-vuitena reunió de la Conferència de Presidents, òrgan de cooperació política del qual formen part el cap del Govern espanyol i els presidents de les disset autonomies i les ciutats de Ceuta i Melilla. En l’última es van abordar assumptes com l’habitatge, a proposta del Govern central, i el finançament autonòmic, a petició de les comunitats, així com la immigració i l’escassetat de personal en l’àmbit sanitari.
En aquesta ocasió no es va tancar cap acord i hi va haver una oposició frontal de les comunitats governades pel Partit Popular contra la intenció de Sánchez de negociar la condonació del deute autonòmic al marge del model de finançament.
D’altra banda, el ministeri d’Hisenda va llançar dimecres a consulta pública prèvia la proposta perquè l’Estat assumeixi fins a 83.252 milions d’euros del deute de totes les comunitats autònomes, en el qual Andalusia i Catalunya serien els més beneficiats, acaparant més del 43 per cent del total de la condonació del dèficit autonòmic. Aquesta consulta sobre l’avantprojecte de llei orgànica de mesures excepcionals de sostenibilitat financera per a les comunitats autònomes de règim comú estarà oberta fins al 30 de maig. Pel seu costat, la ministra del ram, María Jesús Montero, ja ha dit que espera tenir aprovada abans que acabi l’any aquesta llei, per a la qual cosa el Govern central necessita la majoria absoluta del Congrés.