POLÍTICA
Els conservadors guanyen a les eleccions a Portugal
El Partit Socialista i la ultradreta de Chega empaten en segon lloc. Sánchez insta el guanyador a “treballar junts”
La coalició conservadora Aliança Democràtica (AD) de Portugal, de la qual forma part el primer ministre Luís Montenegro, va guanyar les eleccions legislatives celebrades ahir al país amb un 32,61 per cent dels vots (66 diputats), davant del Partit Socialista (PS), que obté un 23,36 per cent de suport i 45 diputats, i del partit d’extrema dreta Chega, que queda darrere del PS en vots (22,84 per cent), però l’iguala en diputats, 45, segons l’escrutini oficial corresponent al 98,01 per cent de vots.
Darrere se situen Iniciativa Liberal amb un 5,25 per cent de vots i 4 diputats i el partit socialdemòcrata Lliure amb un 3,84 per cent i 2 seients. La participació en les eleccions va ser del 64,04 per cent.
Després de conèixer els resultats, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va felicitar Luís Montenegro després de la victòria a les eleccions. “Continuem treballant junts pel futur de la península Ibèrica i per una Europa més unida i pròspera”, va expressar el líder de l’Executiu central en un missatge a través de la xarxa social X.
■ El candidat proeuropeu Nicusor Dan va guanyar ahir les eleccions presidencials a Romania després de sumar un 55% dels vots emesos dins del país. Tot i que encara falta per comptar part del vot estranger, majoritàriament favorable al candidat ultranacionalista George Simion, no n’hi haurà prou per revertir el resultat. Milers de persones es van congregar al centre de Bucarest amb banderes de la Unió Europea i de Romania per festejar la victòria. Després de guanyar, Dan va destacar el “moment d’esperança”, però va demanar “paciència davant d’un període difícil però necessari”.
A Polònia, el conservador Karol Nawrocki i el liberal Rafal Trzaskowski són els candidats que se situen a la segona volta de presidencials, segons els sondejos.