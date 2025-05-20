UCRAÏNA
Trump anuncia l’obertura “immediata” de negociacions per a un alto el foc
El president nord-americà, Donald Trump, va anunciar ahir un acord entre Rússia i Ucraïna per a l’obertura “immediata” de negociacions per a un alto el foc i “posar fi a la guerra”. “Acabo d’acabar la meua conversa de dos hores amb el president de Rússia, Vladímir Putin. Crec que ha anat molt bé. Rússia i Ucraïna començaran immediatament les negociacions per a un alto el foc i, cosa que és més important, per posar fi a la guerra”, va anunciar en el seu compte a Truth Social.
L’inquilí de la Casa Blanca va destacar que “el to i l’esperit” de la conversa amb Putin “ha estat excel·lent”. “Si no hagués estat així, ho diria abans que després. Rússia vol comerciar a gran escala amb els Estats Units quan acabi aquest catastròfic bany de sang i jo hi estic d’acord”, va apuntar.
Pel que fa a Ucraïna, “també es pot beneficiar del comerç durant la reconstrucció del país”. “El Vaticà, representat pel papa, ha declarat el seu interès a acollir les negociacions. Que comenci el procés!”, va concloure Trump.
El canceller alemany, Friedrich Merz, i altres líders europeus van avançar al president nord-americà que incrementarien la pressió sobre Moscou per mitjà de sancions.