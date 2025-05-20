EUROPA
La UE i Londres pacten les bases d’una nova relació en el post-Brexit
Amb acords concrets en pesca, seguretat, defensa i mobilitat juvenil. Brussel·les planteja al Regne Unit aprofitar l’“impuls” i arribar a un acord pel Penyal
El Regne Unit i la Unió Europea (UE) van acordar ahir en la seua cimera de Londres, la primera des del Brexit, “una nova Associació Estratègica”, basada en els valors compartits i el compromís de cooperació. El primer ministre britànic, Keir Starmer, va fer a Londres una reunió amb els líders del club comunitari per segellar un acord bilateral sobre diversos àmbits, com defensa, fronteres i pesca.
Segons les prioritats de la nova Associació Estratègica, el Regne Unit i el club comunitari ratifiquen la ferma aposta per l’ordre internacional basat en normes, amb l’ONU com a eix central, i els principis fonamentals de la democràcia, el respecte dels drets humans i l’Estat de dret. També defensa l’estabilitat econòmica mundial, amb un comerç lliure, sostenible, just i obert, d’acord amb els valors compartits, així com la importància de la cooperació amb tots els socis comercials.
L’acord facilita l’entrada de vaixells europeus als caladors britànics durant 12 anys, fins al 2038. Preveu agilitzar les exportacions britàniques cap a la UE, amb processos d’estandardització de la producció alimentària i els controls veterinaris a la frontera.
Així, Londres i Brussel·les es comprometen a “caminar cap al” retorn del Regne Unit al programa Erasmus+. L’“associació” estratègica permetrà al Regne Unit participar en el fons de defensa comunitari, segons la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i ho va destacar com una “oportunitat” per a la seua indústria i una aposta també en el suport comú a Ucraïna en la guerra iniciada per Rússia.
El comissari de Comerç i negociador de la UE amb el Regne Unit, Maros Sefcovic, va demanar al ministre d’Exteriors britànic, David Lammy, aprofitar l’“impuls” de la cimera d’ahir per concloure un acord sobre Gibraltar, l’estatus del qual respecte a la UE porta cinc anys als llimbs. La líder de l’oposició al Regne Unit, la diputada conservadora Kemi Badenoch, es va declarar “espatarrada” pels acords amb la UE, que considera que suposen “tornar a la casella de sortida” en lloc d’aprofitar les “oportunitats” que va suposar el Brexit.