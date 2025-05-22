L’exèrcit israelià intimida amb trets a diplomàtics europeus de gira a Cisjordània
Diversos països, entre els quals Espanya, criden a consultes els ambaixadors israelians. L’ONU denuncia que la població de la Franja de Gaza encara no ha rebut res de l’ajuda autoritzada per Israel
Forces israelianes van disparar ahir prop d’una delegació internacional composta per 35 representants de 27 països europeus (entre ells un espanyol), americans, àrabs i asiàtics a la ciutat de Jenín, al nord de Cisjordània.
La comitiva participava en una visita a la localitat organitzada per l’Autoritat Nacional Palestina (ANP), que va condemnar el que va qualificar d’atac “en els termes més enèrgics”. El ministeri d’Exteriors palestí va condemnar en un comunicat “l’atroç crim” perpetrat per Israel, consistent en “l’atac directe amb foc real contra una delegació diplomàtica acreditada davant de l’Estat de Palestina”. La nota recull que el grup de diplomàtics estava acompanyat de periodistes àrabs i estrangers i l’objectiu de la visita era “constatar la situació humanitària i documentar els crims i violacions” comeses per les forces israelianes a Jenín.
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) va anar més enllà afirmant que els trets representen una “continuació de l’arrogància” d’Israel.
Per la seua part, l’Exèrcit d’Israel va confirmar que les seues forces van efectuar “trets d’advertència” i va argumentar que el comboi amb la delegació de diplomàtics “es va desviar de la ruta” pactada prèviament, un incident que es va saldar sense víctimes.
Tanmateix, aquest incident va provocar la queixa diplomàtica de diversos països i Espanya, Itàlia, França i Portugal van cridar a consultes els ambaixadors israelians. L’alta representant de la Unió Europea (UE) per a Afers Exteriors, Kaja Kallas, va demanar a Israel que investigui l’“incident”.
D’altra banda, el portaveu de la secretaria general de l’ONU, Stéphane Dujarric, va denunciar que la població de Gaza encara no ha rebut res de l’ajuda autoritzada per l’exèrcit d’Israel.
Va afegir que hi havia “un centenar de camions” esperant amb ajuda humanitària a la zona de descàrrega de Kerem Shalom, és a dir, que han pogut creuar la frontera i accedir al territori de Gaza, però l’ajuda continua sense arribar als seus beneficiaris perquè l’ONU insisteix que s’ha de fer arribar “segons els nostres principis”, va especificar el portaveu.
La Comissió Europea veu “imperatiu” que Israel desbloquegi l’entrada d’ajuda humanitària a Gaza arran de l’anunci que va emetre aquesta setmana sobre la revisió de l’acord d’associació entre el país i la Unió Europea.
En un altre ordre de coses, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, reunirà diumenge que ve l’anomenat Grup de Madrid, que integren els països europeus i àrabs que promouen la solució de dos estats com a via per mirar de superar aquest conflicte al Pròxim Orient i aconseguir un alto el foc a la Franja de Gaza.
En ordre intern, el Tribunal Suprem israelià va determinar ahir que la destitució del cap del servei d’Intel·ligència Nacional (Shin Bet), Ronen Bar, va ser “il·legal” i va ressaltar que el primer ministre, Benjamin Netanyahu, va incórrer en un greu conflicte d’interessos a causa de la investigació del Qatargate, una presumpta trama de corrupció entre el Govern, Qatar i el finançament de Hamas.
El ministre de Defensa d’Israel, Israel Katz, va afirmar que “tot el que fa ara” el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) és preparar-se per dur a terme nous atacs contra localitats israelianes, enmig de la recrudescència de l’ofensiva militar contra la Franja de Gaza, llançada després dels assalts del 7 d’octubre de 2023.