ECONOMIA
El Parlament avala un altre suplement de crèdit de 1.301 milions
Inclou els 30 milions en línies d’ajuts per a agricultors lleidatans afectats per la pedra. El Govern preveu aprovar avui un tercer de 500 milions addicionals
El ple del Parlament va donar ahir el vistiplau al segon decret de suplement de crèdit que el Govern va aprovar a finals d’abril i que aporta 1.301 milions d’euros a les finances de la Generalitat, amb els vots favorables de PSC, ERC i Comuns; l’abstenció de Junts, i el vot en contra de PP, Vox, CUP i Aliança Catalana.
Es tracta d’un suplement de crèdit als pressupostos del 2023 –l’últim any amb nous comptes aprovats– que se suma als 2.168 milions del primer, que es va convalidar en l’anterior ple. Els ingressos addicionals d’aquest segon suplement es dedicaran a cobrir l’increment en les retribucions dels funcionaris de la Generalitat i a despeses en àmbits com la sanitat o l’educació, així com per fer front a les mesures de compensació davant de la política aranzelària dels Estats Units, que es va pactar amb ERC.
Així mateix, inclouen els ajuts per valor de 30 milions d’euros –també pactats amb lor republicans– destinats al sector agrícola després de les afectacions a la campanya agrària de les comarques de Lleida per la pedra que va danyar milers d’hectàrees de fruiters i camps de cereal a finals del mes d’abril passat.
Amb els Comuns van pactar incloure 20 milions a l’empresa pública d’energies renovables L’Energètica i augmentar la dotació de la Generalitat a les polítiques d’habitatge fins a 850 milions de recursos propis, així com ampliar el cos d’inspectors i crear una unitat antidesnonaments.
Per la seua part, avui, el president Salvador Illa té previst reunir de manera extraordinària el seu Consell Executiu per aprovar un tercer decret de suplement de crèdit. Serà una partida del voltant d’uns 500 milions, que s’afegirà a les ja avalades pel Parlament i que el Govern ha negociat amb els seus socis prioritaris. Els republicans han situat com a prioritats de la negociació del tercer suplement de crèdit mesures en àmbits educatius com l’ampliació de la gratuïtat de l’escolarització de 0 a 3 anys. Per la seua part, els Comuns van pactar destinar 60 milions d’euros per a polítiques d’habitatge, a canvi de votar a favor de l’ajornament de l’entrada en vigor de la nova taxa turística a Catalunya.