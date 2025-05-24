JUSTÍCIA
Imputen dos exalts càrrecs d’Ayuso per les morts en residències
Considerats els autors dels protocols que van bloquejar el trasllat d’ancians a hospitals durant la covid. El cas es reobre després de ser arxivat fa tres anys
El Jutjat d’Instrucció número 3 de Madrid ha citat a declarar com a investigats dilluns Carlos Mur i Francisco Javier Martínez Peromingo, dos exalts càrrecs del Govern d’Isabel Díaz Ayuso, considerats els autors dels protocols que van bloquejar el trasllat a l’hospital d’ancians des de residències a l’inici de la pandèmia. Carlos Mur era director de Coordinació Sociosanitària quan va començar la pandèmia el març del 2020 i va ser el signant d’un protocol que va bloquejar el trasllat a l’hospital de milers de residents malalts pel simple fet d’anar en cadira de rodes o tenir deteriorament cognitiu.
Francisco Javier Martínez Peromingo va ser el coordinador del protocol tècnic, que complementava el primer a l’hora d’especificar com s’havia d’executar i que va substituir Mur com a director de Coordinació Sociosanitària el maig del 2020. El jutjat ha decidit reobrir la causa, arxivada provisionalment fa tres anys, a petició de la Fiscalia de Madrid. L’origen d’aquesta sol·licitud és una denúncia col·lectiva de 109 familiars de víctimes de les residències, coordinada per les entitats Marea de Residències i 7291: Veritat i Justícia, presentada l’octubre de l’any passat.
La denúncia es dirigia, entre altres, contra alts càrrecs del Govern d’Ayuso per la comissió d’un delicte de denegació discriminatòria de l’assistència sanitària, castigat a l’article 511 del Codi Penal.
Totes les investigacions judicials realitzades fins ara es van centrar en directors o metges de les residències, però mai en els que van elaborar, van dictar i van aplicar els protocols o els que van prendre les decisions de no medicalitzar les residències i no atendre els residents malalts amb discapacitat a l’hospital de campanya creat a Ifema o als hospitals privats que estaven sota el comandament únic de la conselleria de Sanitat.
Els denunciants esperen la veritat sobre l’ocorregut a les residències i es van mostrar convençudes que la responsabilitat penal i política no s’atura a Mur i Peromingo, que “complien ordres”. Encara que en qualitat d’investigats no estan obligats a dir la veritat se’ls demana que revelin quina va ser la implicació del llavors conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, i de la mateixa Ayuso.
Davant d’aquesta decisió judicial la presidenta madrilenya es va limitar a assenyalar que aquest assumpte “estava arxivat des de fa tres anys i ara la Fiscalia ha canviat de criteri i ha decidit obrir-lo”.
La parella de la presidenta nega que autoritzés el correu a Fiscalia
Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, va dir ahir al jutge del Tribunal Suprem que no va donar el seu consentiment previ al seu advocat, Carlos Neira, per enviar el correu del 2 de febrer del 2024 en el qual aquest reconeixia a la Fiscalia la comissió de dos delictes fiscals, per la filtració dels quals s’investiga el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. González Amador va afirmar que sempre va insistir en la seua innocència davant de l’Agència Tributària, i que ho continua fent, al negar que cometés cap frau o que hi hagués factures falses, o societats interposades. Està investigat per diversos delictes en un Jutjat de Madrid, inclòs el frau fiscal que va motivar el correu, la difusió del qual s’investiga al Suprem i pel qual estan imputats el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, i la fiscal en cap de Madrid, Pilar Rodríguez. El magistrat ha citat com a testimonis dimarts vinent Neira, advocat de la parella d’Isabel Díaz Ayuso, i el divendres 30 quatre periodistes en la causa contra el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. Ayuso va afirmar que li sembla “sorprenent que els màxims representants de tots els poders de l’Estat estiguin tan interessats en la inspecció fiscal d’un particular, sigui nòvio de qui sigui”.