Prop de 200 colombians seran expulsats d'Andorra per irregularitats, i molts es traslladaran a Espanya
Katherine Barbosa, presidenta de Colombianos en Andorra, revela que les expulsions es produiran a l'estiu per permetre que els infants finalitzin el curs escolar
Un total de 200 colombians es veuran obligats a marxar d'Andorra quan finalitzi el curs escolar per no complir els requisits del reagrupament familiar, tal i com explica el Diari d'Andorra. Així ho ha denunciat Katherine Barbosa, presidenta de Colombianos en Andorra, durant la seva participació al programa Parlem-ne de Diari TV. La majoria d'afectats són famílies que no arriben als ingressos mínims exigits per la legislació andorrana, malgrat els esforços que fan per aconseguir-ho.
ANDORRA
200 colombians han de marxar
"Són persones a qui els falta el salari mínim, que treballen molt, no dormen més que una hora per poder arribar a la quota", ha explicat Barbosa. L'expulsió d'aquestes persones es produirà a l'estiu, quan els infants acabin el curs, i comportarà la impossibilitat d'obtenir permís de residència durant els propers cinc anys. Davant d'aquesta situació, molts opten per traslladar-se a Espanya, un país "més permissiu" en matèria d'immigració, mentre que "Colòmbia és l'última opció", segons ha assegurat la presidenta de l'associació.
La comunitat colombiana a Andorra ha experimentat un creixement significatiu després de la pandèmia. Actualment, hi ha 1.441 colombians regularitzats al Principat, però aquesta xifra podria arribar als 2.000 si s'inclouen els temporers d'hivern i aquells en situació irregular, segons les estimacions de Barbosa. El "boca-orella" ha estat clau per atreure nous residents que fugen de la "desesperació econòmica i d'inseguretat" al seu país d'origen.
Sectors laborals i irregularitats
Els colombians residents a Andorra treballen principalment en sectors com la construcció, l'hostaleria i la restauració. Darrerament, també s'han incrementat les oportunitats en l'àmbit sanitari. "En la salut crec que augmenta molt la possibilitat d'una persona que ve amb la formació d'infermeria", ha destacat Barbosa. No obstant això, la majoria d'irregularitats en els permisos de treball es concentren en el sector de la construcció, mentre que en l'hostaleria resulta més fàcil aconseguir les autoritzacions necessàries.
Les inspeccions policials han detectat diverses irregularitats en contractes laborals. "Normalment, el que fan és l'expulsió de la persona", ha explicat la presidenta, tot i que en alguns casos "donen una mica més de temps a l'empresa perquè ho regularitzi". Barbosa critica aquesta flexibilitat perquè considera que provoca que els empresaris "es relaxin més i triguin a gestionar la documentació".
Discriminació i abusos laborals
A més de les dificultats burocràtiques, els colombians a Andorra també s'enfronten a situacions "d'abusos laborals, discriminacions, racisme i odi". Barbosa ha compartit la seva pròpia experiència: "Quan vaig arribar vaig al·lucinar amb el que em deien, de l'estil d'ets una immigrant de merda, no vals res". Segons ha denunciat, alguns empresaris "carreguen una mica més les persones i amb aquestes condicions no es poden queixar, nosaltres estem acostumats a callar i treballar". Els abusos es manifesten en "hores sense pagament, hores extres o més càrrega de feina de l'assequible".
Davant d'aquesta situació, la presidenta de Colombianos en Andorra demana "una mica més d'humanitat" i considera que l'aplicació de les lleis és "injusta". La seva petició se centra especialment en les famílies amb nens, que "ja són aquí, estudiant i construint el seu cercle social", i sol·licita que se'ls permeti romandre al país fins que aconsegueixin els ingressos requerits, ja que "l'expulsió així és inhumana", ha conclòs.