SUCCESSOS
Una dona mor assassinada per la seua parella a Càceres
Tenia 38 anys i un fill de 14. Amb aquest crim ja són tretze les víctimes per aquesta xacra a Extremadura des del 2003
Una dona de 38 anys va ser assassinada ahir per la seua parella a Aldeanueva del Camino, un municipi de 700 habitants del nord de la província de Càceres, poc després que el fill dels dos, de 14 anys, sortís de la casa per anar a l’institut.
El cadàver de María Varela, que presentava ferides per arma blanca, va ser trobat sota el balcó de la casa en la qual residia juntament amb el seu fill i la seua parella, que ja està detingut.
A la zona exterior de l’habitatge va ser localitzat el presumpte agressor, que també presentava ferides per arma blanca, l’origen de les quals encara no s’ha aclarit, i va ser traslladat a l’Hospital de Plasència.
Les investigacions proven d’aclarir si l’home, de 39 anys, va agredir la parella, per empènyer-la posteriorment des del balcó de la casa i després llançar-se ell, o ella va voler fugir de l’agressió precipitant-se des de la terrassa exterior.
En el si de la parella no figuraven antecedents per violència masclista en el Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (VioGén), segons va afirmar el delegat del Govern a Extremadura, José Luis Quintana.
La localitat està “desolada” i “consternada”, com va apuntar el seu alcalde, Ricardo García, poc després del minut de silenci que es va fer davant l’edifici consistorial, les banderes del qual onegen a mig pal. El govern local va decretar tres dies de dol.
La repulsa per aquest crim, que eleva a 13 el nombre de víctimes mortals per violència masclista des del 2003 a Extremadura, es va expressar també a través d’un minut de silenci davant la seu de la Presidència del Govern regional, a Mèrida.
D’altra banda, els Mossos d’Esquadra van detenir a Mataró un home acusat de violència masclista després que la seua parella, que es troba ingressada en estat greu, es precipités dilluns a la nit des d’un cinquè pis, en un intent de suïcidi després d’una discussió prèvia, segons les primeres hipòtesis.