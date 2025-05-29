IMMIGRACIÓ
Moren quatre dones, dos nenes i una adolescent al bolcar un cayuco a El Hierro
L’embarcació, amb 152 persones a bord, es va capgirar quan els immigrants eren hissats un a un per un vaixell de Salvament Marítim. Pel que sembla, la nau havia partit fa cinc dies des de Mauritània
Quatre dones, dos nenes de cinc anys i una adolescent de 16 van morir ahir al bolcar un cayuco amb 152 persones, entre les quals 29 nens, al port de La Restinga (El Hierro), quan es disposaven a desembarcar, segons van informar fonts de la delegació del Govern central i el 112 de les Canàries. El cayuco va bolcar quan s’aproximava a la Salvamar Diphda de Salvament Marítim, ja atracada, per posar-se al seu costat. En aquell moment, alguns dels ocupants es van posar dempeus i van intentar saltar a la Salvamar, per la qual cosa el cayuco es va tombar.
En les dades que van facilitar els immigrants a les assistències, van assegurar que van partir fa cinc dies des de Nouakchott, la capital de Mauritània. Tanmateix, l’ONG Caminant Fronteres creu que va sortir el 18 de maig des de la costa de Guinea Conakry.
En declaracions als periodistes al moll de La Restinga, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, va explicar que l’embarcació “venia com amb departaments” i hi havia gent “a la part baixa del cayuco que no va poder sortir”.
Clavijo va declarar que “aquells que són lluny als despatxos no són capaços” d’entendre la qüestió migratòria i va remarcar que cal estar a peu de moll i veure “com s’emporten una nena intubada per dimensionar el drama que es viu a 80 quilòmetres de les Canàries i a les nostres costes”.
No és la primera vegada que passa un fet similar. El setembre del 2024 es va produir una de les tragèdies més grans en aigües canàries, amb un cayuco bolcat a unes set milles de la costa d’El Hierro, amb nou cadàvers recuperats i un total de 48 desapareguts.
Llavors només van sobreviure 27 dels ocupants de la barca, que també va bolcar quan els migrants eren transbordats des de la seua embarcació a la de Salvament. En aquesta ocasió, al mar.
El mes de febrer, una altra embarcació bolcada de matinada al mateix moll de La Restinga en la qual viatjaven 84 persones va tenir millor final, ja que tots els ocupants van quedar fora de perill. Igual com ahir, la barcassa es va enfonsar a la badia del moll de La Restinga mentre els ocupants es disposaven a desembarcar, de manera que molts van caure a l’aigua.
El diputat Jordi Salvador i Duch d’ERC va registrar ahir al Congrés una bateria de preguntes sobre el protocol seguit per Salvament Marítim amb l’embarcació naufragada.
Cada comunitat ha d’acollir 32 menors per cada 100.000 veïns
Quinze comunitats autònomes –totes excepte les Canàries i les Balears, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla– acullen menys menors migrants no acompanyats del que els tocaria en funció de la seua població, si s’hi suma el total dels que es troben a Espanya i es divideix entre territoris segons el nombre d’habitants. Són les dades que remena el Govern central després d’haver obtingut els transmesos per les comunitats sobre el número de menors que acull cada una, amb Andalusia (1.372 menys del que li correspon), País Valencià (1.216) i Galícia (620) al capdavant. A través d’aquests càlculs, l’Executiu central fixa la capacitat ordinària del sistema d’acollida estatal en 32 menors per cada 100.000 habitants, indicador que serà clau per determinar quan una comunitat pot demanar a la Moncloa que declari la contingència migratòria i començar amb les derivacions.