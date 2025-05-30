GENERALITAT
Romero recolza un finançament ‘singular generalitzable’
La consellera d’Economia, Alícia Romero, va apostar ahir per dissenyar un model de finançament “singular generalitzable” que serveixi a Catalunya, però al qual es puguin afegir les altres comunitats. “Respectant el principi de solidaritat i ordinalitat”, va dir en un acte celebrat al Consell General d’Economistes a Madrid.
“La nostra voluntat no és que millori només Catalunya, sinó que millorem tots, totes les comunitats, i que millori Espanya”, va afegir, recordant que l’actualització del sistema porta més d’una dècada de retard per la falta de valentia dels diferents actors.
Tal com va reconèixer la consellera, la Generalitat treballa per un model pensat per a Catalunya, però que es pugui “generalitzar”.
Va assegurar que el model català no vol “castigar l’èxit”, però tampoc no consolidar “privilegis heretats”. En aquest sentit, va defensar un sistema tributari que promogui l’“equitat estructural” i redistribueixi la riquesa sense castigar la iniciativa privada. “Nosaltres no serem un territori que competeixi abaixant impostos i amb fiscalitat, volem competir amb talent, innovació i tecnologia”, va avisar, en una velada referència a la Comunitat de Madrid.