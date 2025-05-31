PRÒXIM
Hamas rebutja la proposta dels EUA d’alto el foc
Afirma que no satisfà “cap de les seues demandes legítimes”. Diu que Israel vol perpetuar “matances i fams”
Hamàs assegura que l’última proposta nord-americana d’alto el foc a Gaza, que compta amb el beneplàcit israelià, “no satisfà cap de les demandes justes i legítimes” del poble palestí. “Una anàlisi minuciosa revela que la resposta israeliana busca fonamentalment consolidar l’ocupació i perpetuar polítiques de matança i fam, fins i tot durant el que se suposa que és un període de desescalada temporal”, va dir el membre del buró polític de Hamas, Basem Naim. “Aquesta resposta no satisfà cap de les justes i legítimes demandes del nostre poble, entre les quals el cessament immediat de les hostilitats i el final de la catàstrofe humanitària”, va agregar.
No obstant, segons Naim, malgrat l’aparent negativa, els líders de Hamas estan revisant encara de forma “exhaustiva i responsable” la nova proposta de l’enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff, a causa de “la gravetat del genocidi en curs”.
D’acord a fonts amb accés al pacte citades per la premsa hebrea, en el nou document no queda per escrit cap exigència perquè Israel posi un final definitiu a l’ofensiva bèl·lica o retiri les seues tropes de la Franja. El pla de Witkoff sí que inclou l’alliberament de deu ostatges vius i 18 de morts en dos tandes, a canvi d’un alto el foc de 60 dies. A més, determina també l’entrega immediata d’ajuda humanitària, incloent la de les Nacions Unides i la de la Mitja Lluna Roja.
Gairebé 4.000 palestins han mort a Gaza tan sols des del 18 de març, quan Israel va reprendre la campanya de bombardejos després de trencar unilateralment l’acord d’alto el foc. Més de 430.000 palestins han estat desplaçats forçosament de nou durant aquell període. Mentrestant, un bloqueig israelià de gairebé tres mesos ha causat “alts nivells d’inseguretat alimentària” entre una població de més de dos milions, segons un recent informe donat suport per l’ONU, la meitat nens.
Els atacs d’Israel contra Gaza han matat més de 54.300 palestins des del 7 d’octubre del 2023.