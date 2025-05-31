JUSTÍCIA
Òmnium denuncia els beneficis policials en la llei d’amnistia
L’entitat elabora un informe sobre l’aplicació de la llei, que defineix com “limitada, lenta i desigual”. El 60% dels sol·licitants ja no tenen causes
La Sindicatura per l’Amnistia d’Òmnium Cultural va publicar ahir un informe sobre l’aplicació de la llei d’amnistia un any després de la seua aprovació. L’entitat va declarar a l’informe que el balanç no és especialment positiu i que s’ha fet una aplicació “limitada, lenta i desigual de la norma”, i denuncia que el nombre de policies beneficiats per l’amnistia va anar augmentant i que durant mesos va superar la xifra d’independentistes amnistiats.
Òmnium afirma en l’expedient que el 60% dels sol·licitants ja no té causa oberta, i compta el 1.610 les persones represaliades i amnistiables. D’aquestes, 691 tenen causes penals i 35 causes del Tribunal de Comptes. Segons l’informe, fins ara hi ha 236 causes tancades, saldades amb 178 amnisties, 49 arxivaments i 9 absolucions.
L’amnistia ha estat denegada en 35 causes i 48 s’han suspès per qüestions d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional o prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europa, com és el cas dels líders del procés condemnats per malversació –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva–. Finalment, hi ha 75 casos sense constància de resposta judicial i 322 sense constància que s’hagin tramitat.
L’entitat celebra un “lleu canvi de tendència” positiu en l’aplicació, tot i que denuncia una “interpretació arbitrària i contrària a la llei” per part d’alguns jutges, que continuen impedint-ne l’aplicació integral. Segons les dades, 170 agents de cossos i forces de seguretat han estat amnistiats, i durant mesos hi va haver més agents que independentistes amb l’amnistia aplicada.
Òmnium recorda que l’amnistia “exclou del seu àmbit d’aplicació la violència policial constitutiva de delictes de tortura o tractes degradants o inhumans”.
De moment, hi ha un 40% de les sol·licituds pendents de resolució o que han estat denegades, i a 158 persones no se’ls ha aplicat l’amnistia malgrat demanar-ho.
Junqueras exigeix aplicar l’amnistia i denuncia la “rebel·lió judicial”
El líder d’ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, va denunciar ahir des de la seu republicana la “rebel·lió judicial” contra l’aplicació de l’amnistia. Un any després de l’aprovació de la llei, Junqueras va qualificar l’actitud dels jutges com a “inaudita i inadmissible”, i es va mantenir obert a un possible segon indult per a la seua pena d’inhabilitació. “Estic a favor de tots els camins que contribueixin a restaurar la justícia que mai no hauria d’haver estat violentada” va afirmar. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va acusar el jutge Pablo Llarena de “desballestar” l’estat de dret per mantenir l’ordre de detenció a l’expresident Carles Puigdemont encara que el Tribunal Constitucional avali l’aplicació de l’amnistia, mentre que Dolors Bassa, exconsellera de la Generalitat, va dir que la solució per als líders del procés és “els jutges s’hagin de veure obligats” a aplicar l’amnistia.