ONU
L’AIEA descarta garantir que l’Iran no projecta armes nuclears
L’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (AIEA), agència nuclear de l’ONU, va publicar un exhaustiu informe en el qual assegura que no es troba en condicions de garantir que el programa nuclear de l’Iran sigui pacífic. L’AIEA denuncia la falta de cooperació i transparència de les autoritats iranianes, que han anat ometent preguntes o donant respostes que no eren “tècnicament creïbles”.
L’agència nuclear de l’ONU no té “indicis creïbles que hi hagi a l’Iran un programa nuclear estructurat no declarat”, però es mostra preocupada per declaracions d’exalts càrrecs iranians que asseguren que el país té totes les capacitats per fabricar armes nuclears.
Les dades de l’AIEA asseguren que en els últims tres mesos l’Iran ha augmentat en un cinquanta per cent les seues reserves d’urani altament enriquit i compta amb material per fabricar fins a deu bombes atòmiques. El Govern iranià va respondre que l’informe de l’AIEA és “desequilibrat, imprecís i motivat políticament”.