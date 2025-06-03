SUCCESSOS
Un home mata el seu fillastre, fereix de gravetat la seua parella i se suïcida
Els Mossos investiguen aquest crim a Sentmenat com a violència masclista. El jove assassinat queda fora de les xifres de violència vicària al no ser menor
Els Mossos d’Esquadra investiguen un crim ocorregut a primera hora d’ahir a Sentmenat, en el qual un home, d’uns 70 anys, presumptament va matar a ganivetades el seu fillastre, de 22, i va ferir de gravetat la seua parella, de 60, i mare de la víctima, i posteriorment es va suïcidar, un cas que apunta a violència masclista.
Els fets es van produir sobre les 06.30 hores d’ahir, quan els Mossos van rebre l’avís que hi havia un jove ferit de gravetat per arma blanca al carrer, que finalment va morir.
Poc després, la policia va trobar ferida de gravetat la mare de la víctima mortal, també per arma blanca, en un domicili d’aquesta localitat, que va ser traslladada en estat crític a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Segons fonts coneixedores de la investigació, el presumpte autor dels fets, que seria la parella de la dona i el padrastre de la víctima, es va suïcidar després en una nau industrial.
El consistori va informar que no li consten antecedents de violència masclista ni que la família es trobés inscrita en cap dels circuits dels serveis socials municipals.
Des del departament d’Interior, la consellera Núria Parlon va explicar en declaracions als mitjans que encara no pot confirmar-se que es tracti d’un cas de violència masclista fins que no concloguin les investigacions policials, per la qual cosa va demanar prudència.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra de la Regió Metropolitana Nord s’ha fet càrrec de la investigació per aclarir els fets i manté obert aquest cas des de dos quarts de set del matí per obtenir proves als llocs en els quals es van cometre les agressions amb arma blanca.
Així mateix, es dona la circumstància que el jove assassinat per la parella de la seua mare no figurarà en les estadístiques de violència vicària al ser major d’edat, ja que la llei només considera víctimes de violència de gènere la dona i els seus descendents si no han assolit els 18 anys.
Per la seua banda, l’ajuntament de Sentmenat va convocar un minut de silenci en repulsa per aquest crim.